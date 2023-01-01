До Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті»

До Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті»
30 вересня, о 18:30 у Луцьку зустрічатимуть екіпаж Гуманітарної місії "НА ЩИТІ", який везе тіла Героїв, загиблих на війні від рук російських окупантів.

Про це повідомила волонтерка Еля Коротинська.

Для формування колони супроводу всі охочі збиратимуться о 18:00 у с.Піддубці на АЗС «King Oil».

Про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.

Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.

Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.

"Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно. Вічна слава Героям, які повертаються «НА ЩИТІ»‼" - пише волонтерка.

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Теги: Волинь, На щиті
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