Як у волинській громаді працює інклюзивно-ресурсний центр. ВІДЕО

Як у волинській громаді працює інклюзивно-ресурсний центр. ВІДЕО
До пів сотні дітей з особливими освітніми потребами відвідують протягом тижня інклюзивно-ресурсний центр у Прилісненській громаді.

У центрі на обліку перебуває 91 дитина з Прилісненської громади, розповіла Суспільному керівниця закладу Наталія Остапчук.

З її слів, інклюзивно-ресурсний центр у Прилісненській громаді працює з листопада 2019 року, у штаті – четверо спеціалістів.

Щороку кількість дітей з особливими освітніми потребами зростає, каже Наталія Остапчук, тому з наступного року в інклюзивно-ресурсному центрі планують додати ще одну посаду логопеда, до якого в закладі найбільше звернень.

Чотирирічна Вікторія відвідує центр другий рік. У кабінеті реабілітації спеціалістка робить дівчинці масаж ніг. Розповідає: корекційно-розвиткове заняття триває не більше 25 хвилин, до кожної дитини – особливий підхід.

"Навіть якщо війна, діти потребують уваги, потребують елементарних фізичних навантажень. У дитинки в нас трішки йде стягнення ніжок в середину. Буває таке: мама завжди говорить, що дитинка спотикається і падає", — розповідає реабілітологиня Вікторія Титаренко.

Мама дівчинки Тамара Биковська каже, що можливості десь далі везти дитину на лікування не мала. А результатом, який отримали на реабілітації у Прилісному, каже, що задоволена.

Логопединя Ольга Вегера займається з чотирирічним Матвієм. Вчителька розповідає, що у центрі займається з дітьми з аутизмом та з тими, кому потрібно поставити правильно вимову звуків.

"Кожен випадок є індивідуальний. Важко, напевно, тільки психологічно. Радію, коли вони починають говорити ті поставлені звуки. Батьки не фахівці, щоб надавати таку допомогу", — говорить логопединя.

За допомогою гри психологиня Оксана Шнайдер вчить 12-річного Артема контролювати свої емоції. Розповідає: з дитиною грають у шахи, а коли хлопець програє, дуже бурхливо реагує на поразку, тому його важливо навчити вміти контролювати себе.

У час повномасштабної війни інклюзивно-ресурсний центр у Прилісненській громаді ні не день не припиняв свою роботу, каже Наталія Остапчук. Торік з лютого по вересень з дітьми працювали дистанційно. Потім, каже керівниця закладу, у сусідній п’ятиповерхівці орендували частину підвалу, де обладнали найпростіше укриття, що дозволило відновити роботу центру очно.


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Теги: Волинь, ІРЦ
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