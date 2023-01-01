За добу на Волині сталося 4 пожежі
Сьогодні, 12:43
Протягом минулої доби волинські рятувальники ліквідували 4 пожежі.
Про це повідомляють у ГУ ДСНС у Волинській області.
29 вересня о 15:05 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди в смт Стара Вижівка Ковельського району. На місце виклику направлено рятувальників 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини спільно з працівниками МПО смт Дубечне. По прибуттю вогнеборці провели розвідку та на гасіння пожежі подали 4 водяні стволи. Ймовірна причина пожежі – встановлюється.
О 15:55 черговий підрозділ 20-го Державного пожежно-рятувального поста смт Торчин ліквідували займання сухої трави на площі 0,2 га поблизу села Хорохорин Луцького району. Ймовірна причина події – необережне поводження з вогнем не встановлених осіб.
Рятувальники 21-го ДПРП спільно з працівниками МПО села Сільце приборкали загорання господарської споруди в селі Підріжжя Ковельського району. Причина пожежі – встановлюється.
Вогнеборці 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини загасили пожежу соломи на відкритій території в селі Суховоля Луцького району. Ймовірна причина загорання – необережне поводження з вогнем.
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Про це повідомляють у ГУ ДСНС у Волинській області.
29 вересня о 15:05 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди в смт Стара Вижівка Ковельського району. На місце виклику направлено рятувальників 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини спільно з працівниками МПО смт Дубечне. По прибуттю вогнеборці провели розвідку та на гасіння пожежі подали 4 водяні стволи. Ймовірна причина пожежі – встановлюється.
О 15:55 черговий підрозділ 20-го Державного пожежно-рятувального поста смт Торчин ліквідували займання сухої трави на площі 0,2 га поблизу села Хорохорин Луцького району. Ймовірна причина події – необережне поводження з вогнем не встановлених осіб.
Рятувальники 21-го ДПРП спільно з працівниками МПО села Сільце приборкали загорання господарської споруди в селі Підріжжя Ковельського району. Причина пожежі – встановлюється.
Вогнеборці 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини загасили пожежу соломи на відкритій території в селі Суховоля Луцького району. Ймовірна причина загорання – необережне поводження з вогнем.
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