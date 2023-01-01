ВМС та ГУР повернули з окупованих територій двох поранених воїнів, які півтора року переховували місцеві жителі

ВМС та ГУР повернули з окупованих територій двох поранених воїнів, які півтора року переховували місцеві жителі
Військово-Морські Сили ЗС України разом з Головне управління розвідки Міністерства оборони України провели успішну спецоперацію по евакуації двох військовослужбовців Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України з тимчасово окупованої території однієї з областей України.

Про це повідомляє ВМС ЗСУ.

Декілька тижнів тому управління розвідки ВМС з оперативних джерел отримало інформацію, що два військовослужбовці десантно-штурмових військ від початку повномасштабного вторгнення перебувають на тимчасово окупованій території, де брали участь у боях з окупантами, отримали важкі поранення та не змогли самостійно вийти на підконтрольну Україні територію. Весь цей час вони перебували у нелегальному становищі та успішно переховувалися, завдяки місцевим мешканцям.

Було прийнято рішення провести спеціальну операцію по порятунку та евакуації військовослужбовців, підготовку та проведення якої доручили спецпідрозділу ВМС "Ангели". У стислі терміни був підготовлений план евакуації, до реалізації якого також залучили Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ, підрозділи якого забезпечували вогневе прикриття під час виходу групи.

Завдяки спільним зусиллям днями двох військовослужбовців, які більш ніж півтора року перебували на окупованій території, вдалося вивести та на підконтрольну Україні територію.

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Теги: Україна, війна, повернення
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