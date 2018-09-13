Школярі з Волині зібрали для 14 ОМБр майже 70 тисяч гривень





Напередодні ярмарку організатори, вчителі, діти, разом зі своїми батьками, ретельно готувалися. Приготували смачну домашню випічку, желе, інші смаколики, напої. Змайстрували ексклюзивні вироби ручної роботи, - пише



На святі проводили безпрограшну лотерею, у якій могли взяти участь усі охочі, співали патріотичні пісні. Підготували тематичну осінню та патріотичну фотозони. Підтримати учнів та задонатити на ЗСУ прийшли батьки, рідні, працівники навчального закладу.



Об’єднавшись заради спільної мети – наближення перемоги, вдалося зібрати значну суму – 68, 285 тис. грн. Кошти передадуть на закупівлю портативної електростанції для 14 ОМБр ім. князя Романа Великого.



Зазначимо, що подібні ярмарки проходять і в інших навчальних закладах громади, де також вдалось зібрати чималі кошти для наших військовослужбовців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 28-го вересня у володимирському ліцеї №3 відбувся благодійний шкільний ярмарок, на якому вдалося зібрати 68,285 тис. грн для наших захисників.Напередодні ярмарку організатори, вчителі, діти, разом зі своїми батьками, ретельно готувалися. Приготували смачну домашню випічку, желе, інші смаколики, напої. Змайстрували ексклюзивні вироби ручної роботи, - пише БУГ На святі проводили безпрограшну лотерею, у якій могли взяти участь усі охочі, співали патріотичні пісні. Підготували тематичну осінню та патріотичну фотозони. Підтримати учнів та задонатити на ЗСУ прийшли батьки, рідні, працівники навчального закладу.Об’єднавшись заради спільної мети – наближення перемоги, вдалося зібрати значну суму – 68, 285 тис. грн. Кошти передадуть на закупівлю портативної електростанції для 14 ОМБр ім. князя Романа Великого.Зазначимо, що подібні ярмарки проходять і в інших навчальних закладах громади, де також вдалось зібрати чималі кошти для наших військовослужбовців.

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