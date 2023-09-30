Луцьк зустріне Гуманітарну місію «На щиті»





Час прибуття — орієнтовно 13:00 година. Про це повідомляє ВСН, посилаючись на волонтерку Анастасію Рудик.



Збір на АЗС «King» у селі Піддубці о 12:30.



«30.09.2023 р. прибуває екіпаж «На щиті». Час прибуття - орієнтовно 13:00, збір о 12:30на АЗС «King» с. Піддубці. Можливі зміни в часі. Після Житомира буде коригування», - йдеться в повідомлені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 30 вересня, до Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті», яка повертає додому тіла Героїв, загиблих на війні від рук російських окупантів.Час прибуття — орієнтовно 13:00 година. Про це повідомляє ВСН, посилаючись на волонтеркуЗбір на АЗС «King» у селі Піддубці о 12:30.«30.09.2023 р. прибуває екіпаж «На щиті». Час прибуття - орієнтовно 13:00, збір о 12:30на АЗС «King» с. Піддубці. Можливі зміни в часі. Після Житомира буде коригування», - йдеться в повідомлені.

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