Луцьк зустріне Гуманітарну місію «На щиті»

Луцьк зустріне Гуманітарну місію «На щиті»
У суботу, 30 вересня, до Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті», яка повертає додому тіла Героїв, загиблих на війні від рук російських окупантів.

Час прибуття — орієнтовно 13:00 година. Про це повідомляє ВСН, посилаючись на волонтерку Анастасію Рудик.

Збір на АЗС «King» у селі Піддубці о 12:30.

«30.09.2023 р. прибуває екіпаж «На щиті». Час прибуття - орієнтовно 13:00, збір о 12:30на АЗС «King» с. Піддубці. Можливі зміни в часі. Після Житомира буде коригування», - йдеться в повідомлені.

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Теги: На щиті, Волинь, війна
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