Сили оборони за добу знищили 470 окупантів, 12 ББМ, 18 одиниць автотехніки
Сьогодні, 09:58
Сили оборони України 584 добу захищають свою Батьківщину від російських окупантів. Щодня наші воїни завдають ворогу втрат. Станом на ранок 30 вересня ліквідовано близько 278 130 окупантів.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.09.23 орієнтовно склали:
особового складу близько 278130 (+470) осіб,
танків ‒ 4691 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 8984 (+12) од,
артилерійських систем – 6447(+38) од,
РСЗВ – 796 (+2) од,
засоби ППО ‒ 537 (+1) од,
літаків – 315 (+0) од,
гелікоптерів – 316 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5006 (+15),
крилаті ракети ‒ 1529 (+0),
кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 8854 (+18) од,
спеціальна техніка ‒ 932 (+2).
Дані уточнюються
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.09.23 орієнтовно склали:
особового складу близько 278130 (+470) осіб,
танків ‒ 4691 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 8984 (+12) од,
артилерійських систем – 6447(+38) од,
РСЗВ – 796 (+2) од,
засоби ППО ‒ 537 (+1) од,
літаків – 315 (+0) од,
гелікоптерів – 316 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5006 (+15),
крилаті ракети ‒ 1529 (+0),
кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 8854 (+18) од,
спеціальна техніка ‒ 932 (+2).
Дані уточнюються
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