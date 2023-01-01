Сили оборони за добу знищили 470 окупантів, 12 ББМ, 18 одиниць автотехніки

Сили оборони за добу знищили 470 окупантів, 12 ББМ, 18 одиниць автотехніки
Сили оборони України 584 добу захищають свою Батьківщину від російських окупантів. Щодня наші воїни завдають ворогу втрат. Станом на ранок 30 вересня ліквідовано близько 278 130 окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.09.23 орієнтовно склали:
особового складу близько 278130 (+470) осіб,
танків ‒ 4691 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 8984 (+12) од,
артилерійських систем – 6447(+38) од,
РСЗВ – 796 (+2) од,
засоби ППО ‒ 537 (+1) од,
літаків – 315 (+0) од,
гелікоптерів – 316 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5006 (+15),
крилаті ракети ‒ 1529 (+0),
кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 8854 (+18) од,
спеціальна техніка ‒ 932 (+2).
Дані уточнюються

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Теги: втрати росії, смерть, Україна, війна
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