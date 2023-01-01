Сили оборони за добу знищили 470 окупантів, 12 ББМ, 18 одиниць автотехніки





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.09.23 орієнтовно склали:

особового складу близько 278130 (+470) осіб,

танків ‒ 4691 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 8984 (+12) од,

артилерійських систем – 6447(+38) од,

РСЗВ – 796 (+2) од,

засоби ППО ‒ 537 (+1) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5006 (+15),

крилаті ракети ‒ 1529 (+0),

кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 8854 (+18) од,

спеціальна техніка ‒ 932 (+2).

Дані уточнюються

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили оборони України 584 добу захищають свою Батьківщину від російських окупантів. Щодня наші воїни завдають ворогу втрат. Станом на ранок 30 вересня ліквідовано близько 278 130 окупантів.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.09.23 орієнтовно склали:особового складу близько 278130 (+470) осіб,танків ‒ 4691 (+4) од,бойових броньованих машин ‒ 8984 (+12) од,артилерійських систем – 6447(+38) од,РСЗВ – 796 (+2) од,засоби ППО ‒ 537 (+1) од,літаків – 315 (+0) од,гелікоптерів – 316 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5006 (+15),крилаті ракети ‒ 1529 (+0),кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,підводні човни - 1 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 8854 (+18) од,спеціальна техніка ‒ 932 (+2).Дані уточнюються

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