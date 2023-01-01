Якою є ситуація на фронті. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

584 день російської повномасштабної військової агресії проти України розпочався. Сили оборони України продовжують оборону на сході та півдні України, вести наступ на осі Мелітополя та наступальні операції на осі Бахмут. Знищуючи ворога, вони звільняють тимчасово окуповані території та зміцнюють нові позиції.Протягом доби 29 вересня відбулися 44х бойових дій. Ворог завдав всього 6х ракетних, 56х авіаційних ударів, 40х атак МЛРС по позиціях українських військ та цивільних цілях по Україні. На жаль, російські терористичні атаки вбивають та поранені мирних жителів. Зруйновано або пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, - йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.Крім того, минулої ночі окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136/131. Інформація про наслідки цього теракту наразі оновлюється.Авіаудари вдарили по Комісарову, Петропавлівці, Іванівці, Піщане, Сенькове, Копанки (Харківська область), Новоселівці, Невській (Луганська область), Зарічне, Спірне, Серебрянка, Богданівка, Краснохорівці, Мар'їнка, Вугледар, Велика Новосілка, Урожайне, Старомаївці (Донецька область), Новодарівці, Роботине, Новоданилівка, Оріхів (Запорізька область), Берислав та Оріславська область.Під артилерійський обстріл потрапили понад 100х населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.Оперативно-стратегічне угруповання "Півнич", сокири Волинь та Полісся: без суттєвих змін.Сокири Сіверщини та Слобожанщини: противник зберігає військову присутність у районах Росії, що межує з Україною. Ворожі війська ведуть активні підривні дії, щоб запобігти розгортанню українських військ під загрозою сокир. Противник збільшує щільність мінних полів уздовж державного кордону в Бєлгородській області (росія).Хортицька оперативно-стратегічна група, Куп'янськ та Лиманські сокири: противник не вів ніяких наступальних (штурмових) дій. Вісь Бахмут: ворог зробив невдалі спроби повернути втрачену позицію в районі Кліщіївки (Луганська область).Таврійська оперативно-стратегічна група, Авдіївка, Мар'їнка та Шахтарське сокири: противник провів понад 20 разів невдалих атак у околицях Тоненьке, Мар'їнка, Новомихайлівки та Старомайорське (Донецька область). Ворог також зробив невдалі спроби повернути втрачену позицію на південний захід від Авдіївки (Донецька область).Запорізька вісь: окупанти намагалися повернути втрачену позицію в околицях Роботине та Вербове (Запорізька область), без успіху.Сили оборони України продовжують наступальну операцію на осі Мелітополя та наступальні (штурмові) дії на осі Бахмут, завдаючи окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажуючи ворога по всій лінії фронту.Одеська оперативно-стратегічна група, вісь Херсон: українські воїни продовжують вести контрбатарейний вогонь, знищувати склади постачання та успішно завдавати ударів в тилу ворога.Протягом доби 29 вересня ВВС України завдала 11х авіаційних ударів по зосередженню військ, озброєння та військової техніки, 2х авіаційних ударів по зенітно-ракетних системах противника.Українські ракетні війська уразили 3х зосередження військ противника, озброєння та військової техніки, 2х зенітних ракетних систем, 13х артилерійських систем, 1х склад боєприпасів та 1х станцію електронної війни противника.