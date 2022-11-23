Норвегія заборонить в'їзд автівок з російськими номерами

Норвегія заборонить в'їзд автівок з російськими номерами
Норвегія з 3 жовтня запроваджує заборону на в'їзд автомобілів із російськими номерами.

Про це повідомляє DW, посилаючись на МЗС королівства.

Норвегія, за прикладом країн Євросоюзу, що мають кордон із Росією, уточнює, що заборона на ввезення, зокрема, зареєстрованих у Росії легкових автомобілів із дев'ятьма та меншою кількістю місць у салоні стосується також і заборони на проміжний імпорт, ідеться в повідомленні.

Під обмеження не потрапляють автомобілі, що належать громадянам ЄС і Норвегії, які постійно проживають у Росії. Обмеження не поширюються також на дипломатичний транспорт, і автомобілі, що належать міжнародним організаціям. Крім того, перетнути кордон Норвегії з РФ на автомобілях зможуть і росіяни в разі виникнення надзвичайних сімейних ситуацій, приміром, поїздки на похорон.

Аналогічне рішення раніше ухвалили Естонія, Латвія, Литва, Фінляндія і Польща, аргументуючи такий крок відповідним роз'ясненням Єврокомісії. Фінляндія після ухвалення заборони запровадила цілодобовий контроль на кордоні з Норвегією, щоб зупинити в'їзд російських машин через цю країну. Протяжність кордону РФ і Норвегії становить близько 200 кілометрів.

Нагадаємо, раніше цього дня митниця Литви повідомила, що автомобілі із зареєстрованими в Росії номерами, які прибули в Литву до 11 вересня 2023 року, мають покинути цю країну та територію всього Євросоюзу протягом шести місяців з дати в'їзду.

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Теги: війна, Україна, росія, Норвегія, заборона
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