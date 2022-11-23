Норвегія заборонить в'їзд автівок з російськими номерами





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Норвегія, за прикладом країн Євросоюзу, що мають кордон із Росією, уточнює, що заборона на ввезення, зокрема, зареєстрованих у Росії легкових автомобілів із дев'ятьма та меншою кількістю місць у салоні стосується також і заборони на проміжний імпорт, ідеться в повідомленні.



Під обмеження не потрапляють автомобілі, що належать громадянам ЄС і Норвегії, які постійно проживають у Росії. Обмеження не поширюються також на дипломатичний транспорт, і автомобілі, що належать міжнародним організаціям. Крім того, перетнути кордон Норвегії з РФ на автомобілях зможуть і росіяни в разі виникнення надзвичайних сімейних ситуацій, приміром, поїздки на похорон.



Аналогічне рішення раніше ухвалили Естонія, Латвія, Литва, Фінляндія і Польща, аргументуючи такий крок відповідним роз'ясненням Єврокомісії. Фінляндія після ухвалення заборони запровадила цілодобовий контроль на кордоні з Норвегією, щоб зупинити в'їзд російських машин через цю країну. Протяжність кордону РФ і Норвегії становить близько 200 кілометрів.



Нагадаємо, раніше цього дня митниця Литви повідомила, що автомобілі із зареєстрованими в Росії номерами, які прибули в Литву до 11 вересня 2023 року, мають покинути цю країну та територію всього Євросоюзу протягом шести місяців з дати в'їзду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Норвегія з 3 жовтня запроваджує заборону на в'їзд автомобілів із російськими номерами.Про це повідомляє DW , посилаючись на МЗС королівства.Норвегія, за прикладом країн Євросоюзу, що мають кордон із Росією, уточнює, що заборона на ввезення, зокрема, зареєстрованих у Росії легкових автомобілів із дев'ятьма та меншою кількістю місць у салоні стосується також і заборони на проміжний імпорт, ідеться в повідомленні.Під обмеження не потрапляють автомобілі, що належать громадянам ЄС і Норвегії, які постійно проживають у Росії. Обмеження не поширюються також на дипломатичний транспорт, і автомобілі, що належать міжнародним організаціям. Крім того, перетнути кордон Норвегії з РФ на автомобілях зможуть і росіяни в разі виникнення надзвичайних сімейних ситуацій, приміром, поїздки на похорон.Аналогічне рішення раніше ухвалили Естонія, Латвія, Литва, Фінляндія і Польща, аргументуючи такий крок відповідним роз'ясненням Єврокомісії. Фінляндія після ухвалення заборони запровадила цілодобовий контроль на кордоні з Норвегією, щоб зупинити в'їзд російських машин через цю країну. Протяжність кордону РФ і Норвегії становить близько 200 кілометрів.Нагадаємо, раніше цього дня митниця Литви повідомила, що автомобілі із зареєстрованими в Росії номерами, які прибули в Литву до 11 вересня 2023 року, мають покинути цю країну та територію всього Євросоюзу протягом шести місяців з дати в'їзду.

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