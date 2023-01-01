На фасаді волинської школи встановили меморіальну дошку загиблому Герою. ФОТО

29 вересня у Жорнищенському ліцеї відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки захиснику УкраїниПро це повідомили в Олицькій селищній раді.Вакулінський Артем — випускник цього ліцею , який загинув 29 грудня 2022 року, захищаючи територіальну цілісність України.На урочистій церемонії відкриття меморіальної дошки воїну були присутні мати, дружина, рідні, друзі, педагоги та учні, жителі села, а також представники Олицькоі селищної ради.Голова селищної радита старостависловили велику вдячність матері Артема Вакулінського за те, що виховали справжнього патріота України, який віддав за неї життя.Право відкрити меморіальну дошку було надано матері та дружині Героя. Після чого місцевий священник відслужив поминальний молебень та освятив меморіальну дошку.Присутні, схиливши голови в хвилині мовчання, віддали данину шани світлій пам’яті Артема та всіх воїнів, загиблих у боротьбі за свободу, територіальну цілісність та єдність України.