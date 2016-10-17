Усик буде битися з боксером, який переміг Кличка





Про це повідомляє



Британський та український боксери оприлюднили фото, які свідчать, що вони підписали контракт на проведення бою. Він пройде у Саудівській Аравії.



Водночас, джерела ESPN повідомили, що бій може відбутися 23 грудня або в січні.



При цьому у Ф'юрі на 28 жовтня заплановано бій з колишнім чемпіоном UFC Френсісом Нганну. Він також відбудеться у Саудівській Аравії.



Погодження бою

Нагадаємо, Ф'юрі та Усик не могли погодити проведення бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі кілька місяців.



Британський спортсмен регулярно висував ультиматуми та нестандартні вимоги для проведення поєдинку.



Однією з проблем стали гонорари. Ф'юрі вимагав, щоб Усик мав невеликий відсоток призових.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українець Олександр Усик та британець Тайсон Ф'юрі погодили проведення бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-акаунти Ф'юрі та Усика і ESPN.Британський та український боксери оприлюднили фото, які свідчать, що вони підписали контракт на проведення бою. Він пройде у Саудівській Аравії.Водночас, джерела ESPN повідомили, що бій може відбутися 23 грудня або в січні.При цьому у Ф'юрі на 28 жовтня заплановано бій з колишнім чемпіоном UFC Френсісом Нганну. Він також відбудеться у Саудівській Аравії.Погодження боюНагадаємо, Ф'юрі та Усик не могли погодити проведення бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі кілька місяців.Британський спортсмен регулярно висував ультиматуми та нестандартні вимоги для проведення поєдинку.Однією з проблем стали гонорари. Ф'юрі вимагав, щоб Усик мав невеликий відсоток призових.

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