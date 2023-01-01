Україна виготовлятиме системи ППО
Сьогодні, 06:31
В Україні будуть виготовляти власні системи протиповітряної оборони.
До нас для цього приїдуть відповідні спеціалісти. Про це сказав керівник Офісу президента Андрій Єрмак, - пише Газета ua.
Є фундаментальне рішення, яке Україна почне реалізовувати незабаром.
"Скоро до нас прибудуть фахівці, які розроблятимуть план щодо власного виробництва всього, що нам потрібно, насамперед засобів ППО", – розповів Єрмак.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
До нас для цього приїдуть відповідні спеціалісти. Про це сказав керівник Офісу президента Андрій Єрмак, - пише Газета ua.
Є фундаментальне рішення, яке Україна почне реалізовувати незабаром.
"Скоро до нас прибудуть фахівці, які розроблятимуть план щодо власного виробництва всього, що нам потрібно, насамперед засобів ППО", – розповів Єрмак.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Норвегія заборонить в'їзд автівок з російськими номерами
Сьогодні, 07:33
Україна виготовлятиме системи ППО
Сьогодні, 06:31
Усик буде битися з боксером, який переміг Кличка
Сьогодні, 03:42
Волинь лідирує за врожайністю кукурудзи в Україні
Сьогодні, 02:17
Медіа