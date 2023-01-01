Україна виготовлятиме системи ППО

Україна виготовлятиме системи ППО
В Україні будуть виготовляти власні системи протиповітряної оборони.

До нас для цього приїдуть відповідні спеціалісти. Про це сказав керівник Офісу президента Андрій Єрмак, - пише Газета ua.

Є фундаментальне рішення, яке Україна почне реалізовувати незабаром.

"Скоро до нас прибудуть фахівці, які розроблятимуть план щодо власного виробництва всього, що нам потрібно, насамперед засобів ППО", – розповів Єрмак.

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Теги: війна, ППО, Україна, виробництво
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