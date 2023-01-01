Україна виготовлятиме системи ППО





До нас для цього приїдуть відповідні спеціалісти. Про це сказав керівник Офісу президента Андрій Єрмак, - пише



Є фундаментальне рішення, яке Україна почне реалізовувати незабаром.



"Скоро до нас прибудуть фахівці, які розроблятимуть план щодо власного виробництва всього, що нам потрібно, насамперед засобів ППО", – розповів Єрмак.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні будуть виготовляти власні системи протиповітряної оборони.До нас для цього приїдуть відповідні спеціалісти. Про це сказав керівник Офісу президента, - пише Газета ua. Є фундаментальне рішення, яке Україна почне реалізовувати незабаром."Скоро до нас прибудуть фахівці, які розроблятимуть план щодо власного виробництва всього, що нам потрібно, насамперед засобів ППО", – розповів Єрмак.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію