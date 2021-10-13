В Україні можуть скасувати заочну та вечірню форму навчання в університетах





Відповідний законопроєкт вже зареєстрували у Верховній Раді. Навчальним закладам у 2024 році пропонують робити акцент на розвиток саме дитанційної та дуальної форм, - повідомляє



Документ №10092 опублікували на сайті парламенту. Його зареєстрували у середу, 27 вересня, а вже 28-го направили на розгляд Комітету.



“Ми пропонуємо більше не проводити набір на заочну та вечірню форми навчання, натомість розвивати дистанційну і дуальну форму здобуття освіти поряд з очною. Всі, хто вже навчаються за цими формами – будуть продовжувати до закінчення навчання”, – заявив голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.



Відомо, що ініціаторами законопроєкту стали народні дерутати Сергій Бабак, Георгій Мазурашу, Олена Лис, Роман Грищук, Ірина Борзова та інші. Цей документ, зокрема, регулює питання вступу до вищих навчальних закладів у 2024 році, а також складання державної підсумкової атестації.



В Україні можна отримати дві вищі освіти одночасно

Українські студенти, які навчаються у вищих навчальних закладах, мають можливість одночасно здобувати дві вищі освіти. Це може відбуватися як у рамках одного навчального закладу, так і в різних вищих навчальних закладах - цей вид навчання називається паралельним. Він передбачає, що за чотири роки студент може отримати два дипломи про вищу освіту.



Водночас обмежень щодо форми навчання немає (поки що), студент може одночасно вчитися за двома спеціальностями на денній формі, або обрати одну денну, а іншу - заочну. Це залежить суто від бажання здобувача освіти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні можуть скасувати набір вступників для здобуття ступенів вищої освіти бакалавра та магістра за вечірньою та заочною формами.Відповідний законопроєкт вже зареєстрували у Верховній Раді. Навчальним закладам у 2024 році пропонують робити акцент на розвиток саме дитанційної та дуальної форм, - повідомляє Інформатор.ua. Документ №10092 опублікували на сайті парламенту. Його зареєстрували у середу, 27 вересня, а вже 28-го направили на розгляд Комітету.“Ми пропонуємо більше не проводити набір на заочну та вечірню форми навчання, натомість розвивати дистанційну і дуальну форму здобуття освіти поряд з очною. Всі, хто вже навчаються за цими формами – будуть продовжувати до закінчення навчання”, – заявив голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.Відомо, що ініціаторами законопроєкту стали народні дерутати Сергій Бабак, Георгій Мазурашу, Олена Лис, Роман Грищук, Ірина Борзова та інші. Цей документ, зокрема, регулює питання вступу до вищих навчальних закладів у 2024 році, а також складання державної підсумкової атестації.Українські студенти, які навчаються у вищих навчальних закладах, мають можливість одночасно здобувати дві вищі освіти. Це може відбуватися як у рамках одного навчального закладу, так і в різних вищих навчальних закладах - цей вид навчання називається паралельним. Він передбачає, що за чотири роки студент може отримати два дипломи про вищу освіту.Водночас обмежень щодо форми навчання немає (поки що), студент може одночасно вчитися за двома спеціальностями на денній формі, або обрати одну денну, а іншу - заочну. Це залежить суто від бажання здобувача освіти.

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