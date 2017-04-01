У Луцьку прибрали узбережжя Сапалаївки. ФОТО

Волинські екологи долучилися до всеукраїнської акції єднання «День води».29 вересня фахівці Державної екологічної інспекції у Волинській області долучились до всеукраїнської акції єднання «День води» з прибирання прибережних смуг, - повідомляють на сторінці установи.За декілька годин роботи щодо очищення прибережної захисної смуги річки Сапалаївки було зібрано велику кількість сміття.Зокрема, зібрали кілька мішків лише одного пластику. Крім того, екологи повитягували гілля з русла річки і каміння під мостом на вул. Шопена."Державна екологічна інспекція Волині закликає громадян бути екологічно свідомими. Тільки разом ми зможемо зробити наше довкілля чистим!" - йдеться у дописі екологів.