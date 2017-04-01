У Луцьку прибрали узбережжя Сапалаївки. ФОТО

У Луцьку прибрали узбережжя Сапалаївки. ФОТО
Волинські екологи долучилися до всеукраїнської акції єднання «День води».

29 вересня фахівці Державної екологічної інспекції у Волинській області долучились до всеукраїнської акції єднання «День води» з прибирання прибережних смуг, - повідомляють на сторінці установи.

За декілька годин роботи щодо очищення прибережної захисної смуги річки Сапалаївки було зібрано велику кількість сміття.

Зокрема, зібрали кілька мішків лише одного пластику. Крім того, екологи повитягували гілля з русла річки і каміння під мостом на вул. Шопена.

"Державна екологічна інспекція Волині закликає громадян бути екологічно свідомими. Тільки разом ми зможемо зробити наше довкілля чистим!" - йдеться у дописі екологів.


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Теги: екологія, Сапалаївка, Луцьк, прибирання
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