У Луцьку лоб у лоб зіткнулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 21:17
У Луцьку надвечір 29 вересня на вулиці Львівській лоб у лоб зіткнулись Skoda і Volkswagen.
Про це повідомляє «Конкурент» , посилаючись на повідомлення очевидців.
Попередньо в аварії ніхто не постраждав. Автівки зазнали механічних ушкоджень.
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Про це повідомляє «Конкурент» , посилаючись на повідомлення очевидців.
Попередньо в аварії ніхто не постраждав. Автівки зазнали механічних ушкоджень.
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