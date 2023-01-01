У Луцьку лоб у лоб зіткнулися дві автівки. ФОТО

У Луцьку лоб у лоб зіткнулися дві автівки. ФОТО
У Луцьку надвечір 29 вересня на вулиці Львівській лоб у лоб зіткнулись Skoda і Volkswagen.

Про це повідомляє «Конкурент» , посилаючись на повідомлення очевидців.

Попередньо в аварії ніхто не постраждав. Автівки зазнали механічних ушкоджень.


У Луцьку лоб у лоб зіткнулися дві автівки. ФОТО
У Луцьку лоб у лоб зіткнулися дві автівки. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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