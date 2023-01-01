У Луцьку лоб у лоб зіткнулися дві автівки. ФОТО





Про це повідомляє



Попередньо в аварії ніхто не постраждав. Автівки зазнали механічних ушкоджень.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку надвечір 29 вересня на вулиці Львівській лоб у лоб зіткнулись Skoda і Volkswagen.Про це повідомляє «Конкурент» , посилаючись на повідомлення очевидців.Попередньо в аварії ніхто не постраждав. Автівки зазнали механічних ушкоджень.

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