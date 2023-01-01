Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 30 вересня

У суботу, 30 вересня, на Волині очікується мінлива хмарність. Вночі - без опадів. У другій половині дня невеликий короткочасний дощ, місцями гроза.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 20-25°.У Луцьку буде мінлива хмарність. Вночі - без опадів. У другій половині дня - невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 23-25°.люди цього дня спостерігали за журавлями: якщо вони полетять, то на Покрову буде мороз, а ні, то зима буде пізньою. З цього часу можна чекати перші заморозки у повітрі нижче -2 градусів. У цей день може бути як дощова і холодна погода, так і ясна, сонячна.