Киянин надіслав поштою на Волинь зброю: справа – в суді
Сьогодні, 19:39
На Волині перед судом постануть мешканець Київщини і місцева жителька, яких обвинувачують у незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами.
Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Прокурори скерували до суду кримінальне провадження щодо 35-річного жителя Київської області, обвинуваченого у придбанні, зберіганні та збуті вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу, а також незаконному виготовлені бойових припасів та їх зберіганні (ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263-1 КК України).
За даними слідства, чоловік навесні 2023 року незаконно придбав пістолет системи Макарова, а згодом продав його волинянину за 35 тисяч гривень, надіславши покупцю в Ковель через поштового оператора.
Окрім того, обвинувачений самостійно виготовив 30 пістолетних патронів та зберігав їх в оселі, де їх і виявили працівники поліції 15 вересня 2023 року під час проведення санкціонованого судом обшуку.
За незаконне поводження із боєприпасами судитимуть також 37-річну жительку села Годовичі Ковельського району.
Жінка незаконно придбала та зберігала вдома у металевому сейфі осколкову ручну гранату Ф-1, яку також виявили та вилучили у неї правоохоронці 24 липня 2023 року під час проведення огляду місця події.
Далі – слово за судом.
Санкцією ч.1 ст. 263 КК України за придбання, зберігання та збут вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Прокурори скерували до суду кримінальне провадження щодо 35-річного жителя Київської області, обвинуваченого у придбанні, зберіганні та збуті вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу, а також незаконному виготовлені бойових припасів та їх зберіганні (ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263-1 КК України).
За даними слідства, чоловік навесні 2023 року незаконно придбав пістолет системи Макарова, а згодом продав його волинянину за 35 тисяч гривень, надіславши покупцю в Ковель через поштового оператора.
Окрім того, обвинувачений самостійно виготовив 30 пістолетних патронів та зберігав їх в оселі, де їх і виявили працівники поліції 15 вересня 2023 року під час проведення санкціонованого судом обшуку.
За незаконне поводження із боєприпасами судитимуть також 37-річну жительку села Годовичі Ковельського району.
Жінка незаконно придбала та зберігала вдома у металевому сейфі осколкову ручну гранату Ф-1, яку також виявили та вилучили у неї правоохоронці 24 липня 2023 року під час проведення огляду місця події.
Далі – слово за судом.
Санкцією ч.1 ст. 263 КК України за придбання, зберігання та збут вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Зеленський нагородив вчительку з Волині. ФОТО
Сьогодні, 20:36
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 30 вересня
Сьогодні, 20:00
Киянин надіслав поштою на Волинь зброю: справа – в суді
Сьогодні, 19:39
У містечку на Волині відкрили Стелу пам’яті Героїв
Сьогодні, 19:20
Медіа