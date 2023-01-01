Киянин надіслав поштою на Волинь зброю: справа – в суді

На Волині перед судом постануть мешканець Київщини і місцева жителька, яких обвинувачують у незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами.Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.Прокурори скерували до суду кримінальне провадження щодо 35-річного жителя Київської області, обвинуваченого у придбанні, зберіганні та збуті вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу, а також незаконному виготовлені бойових припасів та їх зберіганні (ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263-1 КК України).За даними слідства, чоловік навесні 2023 року незаконно придбав пістолет системи Макарова, а згодом продав його волинянину за 35 тисяч гривень, надіславши покупцю в Ковель через поштового оператора.Окрім того, обвинувачений самостійно виготовив 30 пістолетних патронів та зберігав їх в оселі, де їх і виявили працівники поліції 15 вересня 2023 року під час проведення санкціонованого судом обшуку.За незаконне поводження із боєприпасами судитимуть також 37-річну жительку села Годовичі Ковельського району.Жінка незаконно придбала та зберігала вдома у металевому сейфі осколкову ручну гранату Ф-1, яку також виявили та вилучили у неї правоохоронці 24 липня 2023 року під час проведення огляду місця події.Далі – слово за судом.Санкцією ч.1 ст. 263 КК України за придбання, зберігання та збут вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від трьох до семи років.