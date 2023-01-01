Прооперували дитину, яку збив мотоцикл під Луцьком. Вона – в реанімації

Прооперували дитину, яку збив мотоцикл під Луцьком. Вона – в реанімації
Маленька дівчинка, яка постраждала в дорожньо-транспортній пригоді у селі Гаразджа, досі перебуває у реанімації.

Про це пише ВСН.

Дитину, яку збив мотоцикл під Луцьком, прооперували. Вона досі у реанімаційному відділенні.

Медичний директор з хірургічної роботи КП «Волинське обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства» Ігор Дородних каже, станом на зараз стан дівчинки стабільний.

«Стан дівчинки важкий, але стабільний. Дитину прооперували, потрібен час. Наразі вона в реанімації», -зазначив медик.

Нагадаємо, 16-річний мотоцикліст допустив наїзд на 4-річну дівчину, яка перетинала дорогу 26 вересня, близько 17-ої години, на вулиці Підгайна у селі Гаразджа. Внаслідок автопригоди дитину із тілесними ушкодженнями госпіталізували до обласної дитячої лікарні, а водій не постраждав.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство, під час якого з’ясують усі обставини події.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У містечку на Волині відкрили Стелу пам’яті Героїв
Сьогодні, 19:20
Прооперували дитину, яку збив мотоцикл під Луцьком. Вона – в реанімації
Сьогодні, 18:57
Як сироватки впливають на шкіру обличчя*
Сьогодні, 18:31
У Луцьку відкрили виставку «Елегія війни»
Сьогодні, 18:18
Українці у 9 разів більше читали про ПВК «Вагнер», ніж про композитора Вагнера
Сьогодні, 17:57
Схожі новини
На Волині мотоцикліст злетів у кювет: водій та пасажир – у лікарні На Волині мотоцикліст злетів у кювет: водій та пасажир – у лікарні
Сьогодні, 09:32
На Волині водійка Opel зіткнулась з мотоциклістом: травмувались двоє людей На Волині водійка Opel зіткнулась з мотоциклістом: травмувались двоє людей
28 вересень, 10:31
Загинули батько і троє синів із Волині: деталі моторошної аварії Загинули батько і троє синів із Волині: деталі моторошної аварії
27 вересень, 14:20
Волинянин спричинив подвійну аварію на Рівненщині Волинянин спричинив подвійну аварію на Рівненщині
27 вересень, 13:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У містечку на Волині відкрили Стелу пам’яті Героїв
Сьогодні, 19:20
 0
Прооперували дитину, яку збив мотоцикл під Луцьком. Вона – в реанімації
Сьогодні, 18:57
 0
Як сироватки впливають на шкіру обличчя*
Сьогодні, 18:31
 0
У Луцьку відкрили виставку «Елегія війни»
Сьогодні, 18:18
 0
Українці у 9 разів більше читали про ПВК «Вагнер», ніж про композитора Вагнера
Сьогодні, 17:57
 0
Медіа
відео
1/8