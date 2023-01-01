Прооперували дитину, яку збив мотоцикл під Луцьком. Вона – в реанімації

яка постраждала в дорожньо-транспортній пригоді у селі Гаразджа, досі перебуває у реанімації.



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Дитину, яку збив мотоцикл під Луцьком, прооперували. Вона досі у реанімаційному відділенні.



Медичний директор з хірургічної роботи КП «Волинське обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства» Ігор Дородних каже, станом на зараз стан дівчинки стабільний.



«Стан дівчинки важкий, але стабільний. Дитину прооперували, потрібен час. Наразі вона в реанімації», -зазначив медик.



Нагадаємо, 16-річний мотоцикліст



Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство, під час якого з’ясують усі обставини події.



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