Поблизу Луцька під колесами мотоцикла опинилася дитина

Поблизу Луцька під колесами мотоцикла опинилася дитина
У селі Гаразджа, що неподалік обласного центру Волині, мотоцикліст збив 4-річну дівчинку.

Про це повідомляє ВСН.

Як інформує видання, дитину зі струсом головного мозку і травмами госпіталізували до Волинської обласної дитячої лікарні.

Подробиці - згодом.

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Теги: ДТП, Волинь
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