Поблизу Луцька під колесами мотоцикла опинилася дитина





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Як інформує видання, дитину зі струсом головного мозку і травмами госпіталізували до Волинської обласної дитячої лікарні.



Подробиці - згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Гаразджа, що неподалік обласного центру Волині, мотоцикліст збив 4-річну дівчинку.Про це повідомляє ВСН Як інформує видання, дитину зі струсом головного мозку і травмами госпіталізували до Волинської обласної дитячої лікарні.Подробиці - згодом.

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