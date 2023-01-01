Поблизу Луцька під колесами мотоцикла опинилася дитина
Сьогодні, 20:17
У селі Гаразджа, що неподалік обласного центру Волині, мотоцикліст збив 4-річну дівчинку.
Про це повідомляє ВСН.
Як інформує видання, дитину зі струсом головного мозку і травмами госпіталізували до Волинської обласної дитячої лікарні.
Подробиці - згодом.
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Про це повідомляє ВСН.
Як інформує видання, дитину зі струсом головного мозку і травмами госпіталізували до Волинської обласної дитячої лікарні.
Подробиці - згодом.
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