ЄС дає 7 млн євро на житло для переселенців у Нововолинську





Про це у телеграмі повідомляє мер міста Борис Карпус.



Тим часом місцева влада, група експертів, проєктант та представники комунальних служб перевірили наявні комунікації в районі земельної ділянки, внесли правки до документації.



Як відомо, проєкт реалізують за грантові кошти Європейського Союзу, які надають через Північну Екологічну Фінансову Корпорацію (НЕФКО) для робіт, товарів та послуг. Вартість будівництва складає понад 7 млн. євро.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В одному із найбільших міст Волині – Нововолинську – готуються до будівництва житла для внутрішньо переміщених осіб.Про це у телеграмі повідомляє мер містаТим часом місцева влада, група експертів, проєктант та представники комунальних служб перевірили наявні комунікації в районі земельної ділянки, внесли правки до документації.Як відомо, проєкт реалізують за грантові кошти Європейського Союзу, які надають через Північну Екологічну Фінансову Корпорацію (НЕФКО) для робіт, товарів та послуг. Вартість будівництва складає понад 7 млн. євро.

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