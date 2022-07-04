Через загрозу кору МОН і МОЗ підтримали обмеження на відвідування дитсадків

МОН, МОЗ та Центр громадського здоров'я підтримують введення обмежень на відвідування дитячих закладів без щеплення КПК (проти кору, епідемічного паротиту та краснухи).Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.Такі заходи безпеки було запроваджено на Рівненщині і Чернігівщині через низький рівень охоплення щепленнями серед дітей. Обмеження на відвідування дитячих закладів необхідні задля гарантування безпечного середовища в школах або дитсадках, враховуючи високий ризик спалаху кору в Україні.Стаття 15 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" регламентує, що невакциновані діти не можуть відвідувати виховні, навчальні, оздоровчі та інші дитячі заклади, за винятком тих осіб, які мають медичні протипоказання до вакцинації."Міністерство освіти і науки підтримує такі заходи безпеки від інфекційних захворювань у дитячих закладах. Перебування невакцинованих дітей в організованих колективах створює ризик виникнення спалаху кору, що є загрозою для життя й здоров'я як самих учнів, так і працівників закладу освіти та членів родин", – заявляє, міністр освіти і науки.Для запобігання поширенню інфекції кору Міністерство охорони здоров'я в липні 2023 року ініціювало проведення "наздоганяючої" вакцинальної кампанії для охоплення щепленнями невакцинованих проти захворювання дітей до 17 років, які пропустили щеплення КПК відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень. У межах вакцинальної кампанії заплановано провести понад 260 тис. щеплень, понад 100 тис. з них вже проведено — близько 40% від запланованих."Батьки мають надолужити ті щеплення, які не були вчасно проведені дітям. Інфекція кору може поширюватись дуже швидко в місцях скупчення людей. Дитячі освітні заклади входять до їхнього числа. Тут необхідно діяти оперативно: перевірити вакцинальний статус дитини і звернутись до сімейного лікаря або педіатра для проведення щеплень, якщо вони відсутні. Своєчасна вакцинація важлива, аби не допустити спалаху, забезпечити стале функціонування медичної системи і гарантувати безпечний освітній процес. Ціна недбалого ставлення до вакцинації — здоров'я наших дітей, їхня безпека. Це те, чим не можна ризикувати", — зауважив, міністр охорони здоров'я.Держава повністю забезпечена вакциною проти кору. Її мають усі надавачі медичних послуг, незалежно від форми власності, які уклали договори про медичне обслуговування за Програмою медичних гарантій."Закликаємо батьків вакцинувати дітей якнайшвидше, якщо вони ще не мають щеплення. Вакцинація — це питання безпеки і здоров'я дитини. Аби запобігти спалаху кору потрібно, щоб 95% населення країни були вакциновані. Наразі у батьків та опікунів є всі можливості, аби не зволікати і захистити дитину від кору: достатня кількість вакцини, залучення пунктів щеплення в усіх регіонах країни тощо", — стверджує, завідувач відділу імунізації Центру громадського здоров'я.В Україні за перші 8 місяців 2023 року зареєстровано 43 випадки захворювання на кір в 11 регіонах України. Серед них — 21 дитина до 17 років. За аналогічний період минулого року в країні фіксувалось лише 6 хворих.Кір є однією з причин дитячою смертності. Захворювання небезпечне своїми ускладненнями, які призводять до вушної інфекції, запалення легень та мозку. Ліків від кору не існує, тому вакцинація — це єдиний і надійний спосіб захисти життя та здоров'я дитини.