На Волині зібрали майже мільйон на антидроновий комплекс

На Волині зібрали майже мільйон на антидроновий комплекс
Волонтери на Волині вже зібрали майже половину потрібних коштів, аби придбати антидроновий комплекс для 100-ї бригади тероборони.

Про це у фейсбуці повідомив волонтер Сергій Тимчук.

Тимчук прозвітувався щодо збору коштів у рамках проєкту «Сотка на Сотку». Його провадять, аби зібрати 2,05 мільйона гривень для придбання антидронового комплексу для військовослужбовців Волинської тер оборони.

За даними Сергія Тимчука, на цей момент вдалося зібрати понад 943 тисячі гривень.

Задонатити на ці потреби можна на МоноБанку.

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Теги: волонтери, ЗСУ
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