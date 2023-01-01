27 вересня на Волині: гортаючи календар

27 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження в уродженця Луцька - українського журналіста, публіциста, поета, прозаїка, перекладача, почесного президента Українського ПЕН-клубу, кандидата політичних наук, Миколи Рябчука (на фото).

27 вересня 1892 року народився математик Михайло Кравчук в селі Човниця Волинської губернії (нині Ківерцівський район Волинської області). 23 вересня 1938 року вченого засудили до 20 років в'язниці, і в 1942 році він помер на Колимі.

15 вересня 1956 року за низкою раніше безуспішних клопотань дружини — Есфіри Кравчук, вченого реабілітували «за відсутністю складу злочину», а в 1992 році поновили у складі дійсних членів Академії наук України.

За православним календарем іменини відзначають ті, кого нарекли Іванами.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я і натхнення.

Сьогодні, 27 вересня, у світі відзначають День туризму, а віряни - день пам'яті мученика Калістрата і дружини його: Гімнасія та інших.

У Луцьку цього дня у 1990 році відбулось перше, після більш як сорокалітньої перерви, римо-католицьке Богослужіння у костелі.

27 вересня 2006 року почесним лучанином став волинський письменник і журналіст Іван Корсак.

27 вересня 2011 року – у Луцьку відкрили Музей історії Луцького Хрестовоздвиженського братства.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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