Суд відправив за ґрати бізнесмена, який завдав збитків на понад 150 мільярдів

Суд обрав запобіжний захід голові правління гірничо-збагачувального комбінату – арешт з можливістю внесення застави обсягом майже мільярд гривень.Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.За клопотанням прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора Печерський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 999 млн 991 тис. грн голові правління гірничо-збагачувального комбінату, що належить до групи компаній, власником яких є народний депутат VII та VIII скликань.Раніше голові ГЗК було повідомлено про підозру у незаконному видобуванні надр на понад 157 млрд грн.Підозрюваного взяли під варту у залі суду.В ОГП нагадали, що за даними слідства, голова правління, вступивши у злочинну змову з іншими невстановленими службовими особами гірничо-збагачувального комбінату, налагодили незаконну схему з використання корисних копалин з метою збагачення.Під керівництвом підозрюваного підприємство, маючи ліцензією на видобування лише залізної руди, незаконно обробляло та реалізовувало інші породи корисних копалин, які були отримані в процесі видобування. Ці породи мали зберігатися у спеціально відведених сховищах. Натомість їх обробляли та отримували щебінь трьох різних фракцій, який продавали суб’єктам підприємницької діяльності.З 2015 по 2021 роки було незаконно видобуто понад 20 млн куб м корисних копалин – це приблизно 164 тисячі вагонів. Сума завданих збитків становить понад 157 млрд грн.Йому інкриміновано незаконне видобування корисних копалин та зловживання повноваженнями, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України).Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на майно з метою подальшого відшкодування збитків. Встановлюються інші особи, причетні до вчинення злочину, з метою притягнення їх до відповідальності.