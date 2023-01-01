Суд відправив за ґрати бізнесмена, який завдав збитків на понад 150 мільярдів

Суд відправив за ґрати бізнесмена, який завдав збитків на понад 150 мільярдів
Суд обрав запобіжний захід голові правління гірничо-збагачувального комбінату – арешт з можливістю внесення застави обсягом майже мільярд гривень.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За клопотанням прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора Печерський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 999 млн 991 тис. грн голові правління гірничо-збагачувального комбінату, що належить до групи компаній, власником яких є народний депутат VII та VIII скликань.

Раніше голові ГЗК було повідомлено про підозру у незаконному видобуванні надр на понад 157 млрд грн.

Підозрюваного взяли під варту у залі суду.

В ОГП нагадали, що за даними слідства, голова правління, вступивши у злочинну змову з іншими невстановленими службовими особами гірничо-збагачувального комбінату, налагодили незаконну схему з використання корисних копалин з метою збагачення.

Під керівництвом підозрюваного підприємство, маючи ліцензією на видобування лише залізної руди, незаконно обробляло та реалізовувало інші породи корисних копалин, які були отримані в процесі видобування. Ці породи мали зберігатися у спеціально відведених сховищах. Натомість їх обробляли та отримували щебінь трьох різних фракцій, який продавали суб’єктам підприємницької діяльності.

З 2015 по 2021 роки було незаконно видобуто понад 20 млн куб м корисних копалин – це приблизно 164 тисячі вагонів. Сума завданих збитків становить понад 157 млрд грн.

Йому інкриміновано незаконне видобування корисних копалин та зловживання повноваженнями, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України).

Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на майно з метою подальшого відшкодування збитків. Встановлюються інші особи, причетні до вчинення злочину, з метою притягнення їх до відповідальності.

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Теги: суд, корупція
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