«Скоро будуть гарні новини», - ЗСУ про Таврійський напрямок

«Скоро будуть гарні новини», - ЗСУ про Таврійський напрямок
Російські війська на таврійському напрямку щодня втрачають від шести до десяти артилерійських систем.

Про це повідомляє ZN.ua.

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку Олександр Штупун зазначив, що українські військові на околицях Вербового Запорізької області готуються до подальших дій, створюючи оборонні рубежі.

"Артилерія ЗСУ працює, а окупанти намагаються поповнити свої втрати. Противник підтягує резерви, тому що боїться прориву. Вважаю, що скоро будуть гарні новини", - розповів він.

Українські захисники продовжують наступальну операцію на мелітопольському напрямку та завдають втрат і виснажують війська РФ. Російські окупанти на таврійському напрямку щодня втрачають від шести до десяти артилерійських систем.

"У районі села Завітне Бажання триває активна оборона ЗСУ. Командири на місцях намагаються покращувати тактичне положення, ведеться контрбатарейна боротьба", - додав Штупун.

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Теги: війна, ЗСУ
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