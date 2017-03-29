Серед туристів набирає популярності оксамитовий сезон на Світязі
Сьогодні, 06:12
Хоча туристичний сезон на Шацьких озерах офіційно завершено, але відпочивальники і надалі приїздять – триває оксамитовий сезон.
Про це пише інформаційне агентство Волинські новини з посиланням на сюжет 12 каналу.
Попри те, що магазини та ятки вже зачинені, на центральній набережній озера Світязь є туристи.
«Ми купалися. Кінець літнього сезону – це дуже круто. Немає людей. Погода ще гарна. Можна ще досить приємно відпочити», – говорить Володимир, який приїхав на Світязь разом із сім’єю.
Про це пише інформаційне агентство Волинські новини з посиланням на сюжет 12 каналу.
Попри те, що магазини та ятки вже зачинені, на центральній набережній озера Світязь є туристи.
«Ми купалися. Кінець літнього сезону – це дуже круто. Немає людей. Погода ще гарна. Можна ще досить приємно відпочити», – говорить Володимир, який приїхав на Світязь разом із сім’єю.