В Україні готуються почати перевірку шлюбів на фіктивність
Сьогодні, 08:00
В Україні почнуть перевіряти шлюби на предмет фіктивності. Відповідний механізм зараз розробляють у Державній міграційній службі.
Про це в інтерв’ю Цензор.нет розповіла голова ДМСУ Наталія Науменко.
З її слів, це допоможе уникнути схем із набуття іноземцями дозволу на проживання на підставі шлюбу. Вона зазначила, що ДМСУ вже відомо про такі випадки, і служба бореться з подібними схемами.
"Ми постійно працюємо з Мін’юстом, доводимо їм, що потрібно більш жорстко підходити до шлюбів іноземців. Однак їхня позиція така, що йдеться про права людини, і якщо навіть різниця у віці в 40 років, це ж кохання, тому змінювати вони нічого не планують", – наголосила вона.
Через це співробітники ДМСУ, спираючись на досвід інших країн Європи, розробили законопроєкт, який Верховна Рада ухвалила цього літа.
"Ми зробили запобіжники для так званого "фіктивного шлюбу", і ми розробляємо зараз процедури перевірки. Яка наша філософія? Ти уклав шлюб – ти маєш на це право. Але це ще не підстава отримати дозвіл на проживання в Україні", – пояснила голова ДМСУ.
Для отримання дозволу на проживання іноземець має також матиме пройти співбесіди з міграційною службою і довести, що в нього з дружиною довга історія стосунків, і він планує довго жити в шлюбі. Науменко наголосила, що необхідні чіткі й зрозумілі процедури, аби уникнути маніпуляцій і зловживань жодною зі сторін.
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Про це в інтерв’ю Цензор.нет розповіла голова ДМСУ Наталія Науменко.
З її слів, це допоможе уникнути схем із набуття іноземцями дозволу на проживання на підставі шлюбу. Вона зазначила, що ДМСУ вже відомо про такі випадки, і служба бореться з подібними схемами.
"Ми постійно працюємо з Мін’юстом, доводимо їм, що потрібно більш жорстко підходити до шлюбів іноземців. Однак їхня позиція така, що йдеться про права людини, і якщо навіть різниця у віці в 40 років, це ж кохання, тому змінювати вони нічого не планують", – наголосила вона.
Через це співробітники ДМСУ, спираючись на досвід інших країн Європи, розробили законопроєкт, який Верховна Рада ухвалила цього літа.
"Ми зробили запобіжники для так званого "фіктивного шлюбу", і ми розробляємо зараз процедури перевірки. Яка наша філософія? Ти уклав шлюб – ти маєш на це право. Але це ще не підстава отримати дозвіл на проживання в Україні", – пояснила голова ДМСУ.
Для отримання дозволу на проживання іноземець має також матиме пройти співбесіди з міграційною службою і довести, що в нього з дружиною довга історія стосунків, і він планує довго жити в шлюбі. Науменко наголосила, що необхідні чіткі й зрозумілі процедури, аби уникнути маніпуляцій і зловживань жодною зі сторін.
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