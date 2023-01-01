Курс валют у Луцьку 27 вересня





Про це повідомляє



Євро купують за 40.50, а продають за 40.90.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.66, а продають за 8.90.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 27 вересня готівковий курс долара становить 37.90, продають його за 38.35.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 40.50, а продають за 40.90.Щодо польського злотого, то його купують за 8.66, а продають за 8.90.

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