Курс валют у Луцьку 27 вересня
Сьогодні, 09:11
27 вересня готівковий курс долара становить 37.90, продають його за 38.35.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.50, а продають за 40.90.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.66, а продають за 8.90.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.50, а продають за 40.90.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.66, а продають за 8.90.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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