Захисники уже ліквідували 276 990 окупантів





Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.09.23 орієнтовно склали:



◾ особового складу − близько 276 990 (+320) осіб,



◾ танків − 4 675 (+3) од,



◾ бойових броньованих машин − 8 950 (+4) од,



◾ артилерійських систем − 6 337(+38) од,



◾ РСЗВ − 792 (+0) од,



◾ засобів ППО − 534 (+1) од,



◾ літаків − 315 (+0) од,



◾ гелікоптерів − 316 (+0) од,



◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 948 (+24) од,



◾ крилатих ракет − 1 529 (+0) од,



◾ кораблів/катерів ‒ 20 (+0) од,



◾ підводних човнів − 1 (+0) од,



◾ автомобільної техніки та автоцистерн − 8 792 (+29) од,



◾ спеціальної техніки ‒ 927(+2) од.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія за минулу добу втратила 320 своїх вояків.Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.09.23 орієнтовно склали:◾ особового складу − близько 276 990 (+320) осіб,◾ танків − 4 675 (+3) од,◾ бойових броньованих машин − 8 950 (+4) од,◾ артилерійських систем − 6 337(+38) од,◾ РСЗВ − 792 (+0) од,◾ засобів ППО − 534 (+1) од,◾ літаків − 315 (+0) од,◾ гелікоптерів − 316 (+0) од,◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 948 (+24) од,◾ крилатих ракет − 1 529 (+0) од,◾ кораблів/катерів ‒ 20 (+0) од,◾ підводних човнів − 1 (+0) од,◾ автомобільної техніки та автоцистерн − 8 792 (+29) од,◾ спеціальної техніки ‒ 927(+2) од.Дані уточнюються.

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