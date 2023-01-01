Захисники уже ліквідували 276 990 окупантів
Сьогодні, 09:22
Росія за минулу добу втратила 320 своїх вояків.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.09.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу − близько 276 990 (+320) осіб,
◾ танків − 4 675 (+3) од,
◾ бойових броньованих машин − 8 950 (+4) од,
◾ артилерійських систем − 6 337(+38) од,
◾ РСЗВ − 792 (+0) од,
◾ засобів ППО − 534 (+1) од,
◾ літаків − 315 (+0) од,
◾ гелікоптерів − 316 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 948 (+24) од,
◾ крилатих ракет − 1 529 (+0) од,
◾ кораблів/катерів ‒ 20 (+0) од,
◾ підводних човнів − 1 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн − 8 792 (+29) од,
◾ спеціальної техніки ‒ 927(+2) од.
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.09.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу − близько 276 990 (+320) осіб,
◾ танків − 4 675 (+3) од,
◾ бойових броньованих машин − 8 950 (+4) од,
◾ артилерійських систем − 6 337(+38) од,
◾ РСЗВ − 792 (+0) од,
◾ засобів ППО − 534 (+1) од,
◾ літаків − 315 (+0) од,
◾ гелікоптерів − 316 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 948 (+24) од,
◾ крилатих ракет − 1 529 (+0) од,
◾ кораблів/катерів ‒ 20 (+0) од,
◾ підводних човнів − 1 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн − 8 792 (+29) од,
◾ спеціальної техніки ‒ 927(+2) од.
Дані уточнюються.
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