Мешканці громади на Волині везуть на передову два джипи та пікап





Як розповів Олександр Новосад, від квітня 2022 року військовим передали понад пів сотні машин. Цього разу доставляють два джипи і пікап.



Перші автівки, які везли бійця, волонтери не перефарбовували та не доукомплектовували. Нині кажуть волонтери, ретельніше ставляться до вибору транспорту для бійців.



"Потім хлопці дзвонять — то те зламалось, те. Тоді ми зрозуміли, що треба машину після того, як пригнали, перевірити, все треба добре зробити, бо там запчастин немає. Ці останні машини беремо, щоб вони були хороші. При потребі доробляємо їх, і відправляємо, бо вже маємо поняття, що хлопцям треба", — каже волонтер Володимир Поліщук.



Як розповів голова Затурцівської громади Юрій Ковальчук, найбільша проблема — купити машину. Пікап, каже він, коштував 100 тисяч гривень, його пригнали з Фінляндії. Це авто передадуть бійцю із Затурець.



"Він звернувся до нас за допомогою. Ми об’явили збір, долучилися люди. Творчі колективи громади дають концерти, в середньому ми залучаємо від 20 до 40 тисяч гривень з концерту. І за ці гроші частково дофінансовуємо автомобілі". — додав Юрій Ковальчук.



Окрім авто на передову також везуть заповнений продуктами і медикаментами і окопними свічками мікроавтобус.



"Супи, мівіна, солодощі – це зі Львова волонтерська організація «Жіночий рух», ми до них вже рази 3-4 їздили, Дім молитви з Володимира і наш голова оголошення зробив і позвозили трошки наші з сіл люди", — сказав Олександр Новосад.



Гуманітарний вантаж поїхав до місць дислокації волинської 14 ОМБр та 100 волинської бригади тероборони. Назад волонтери привезуть пошкоджені автомобілі, які тут ремонтуватимуть.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мешканці Затурцівської громади відправили черговий вантаж для бійців двох волинських бригад, які нині виконують бойові завдання на передовій.Як розповів Суспільному волонтер, від квітня 2022 року військовим передали понад пів сотні машин. Цього разу доставляють два джипи і пікап.Перші автівки, які везли бійця, волонтери не перефарбовували та не доукомплектовували. Нині кажуть волонтери, ретельніше ставляться до вибору транспорту для бійців."Потім хлопці дзвонять — то те зламалось, те. Тоді ми зрозуміли, що треба машину після того, як пригнали, перевірити, все треба добре зробити, бо там запчастин немає. Ці останні машини беремо, щоб вони були хороші. При потребі доробляємо їх, і відправляємо, бо вже маємо поняття, що хлопцям треба", — каже волонтерЯк розповів голова Затурцівської громади, найбільша проблема — купити машину. Пікап, каже він, коштував 100 тисяч гривень, його пригнали з Фінляндії. Це авто передадуть бійцю із Затурець."Він звернувся до нас за допомогою. Ми об’явили збір, долучилися люди. Творчі колективи громади дають концерти, в середньому ми залучаємо від 20 до 40 тисяч гривень з концерту. І за ці гроші частково дофінансовуємо автомобілі". — додав Юрій Ковальчук.Окрім авто на передову також везуть заповнений продуктами і медикаментами і окопними свічками мікроавтобус."Супи, мівіна, солодощі – це зі Львова волонтерська організація «Жіночий рух», ми до них вже рази 3-4 їздили, Дім молитви з Володимира і наш голова оголошення зробив і позвозили трошки наші з сіл люди", — сказав Олександр Новосад.Гуманітарний вантаж поїхав до місць дислокації волинської 14 ОМБр та 100 волинської бригади тероборони. Назад волонтери привезуть пошкоджені автомобілі, які тут ремонтуватимуть.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію