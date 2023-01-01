Росія кинула на фронт нову армію, – британська розвідка





Про це повідомляє



Як зазначається у зведенні, підрозділи двох маневрених компонентів армії, 67-ї мотострілецької дивізії та 164-ї окремої мотострілецької бригади, ведуть бойові дії на ділянці фронту на захід від Сєвєродонецька та Кремінної, вздовж кордону між Донецькою та Луганською областями.



За даними британської розвідки, з початку вторгнення росія лише зрідка зберігала незадіяне угруповання розміром з армію, яка б потенційно могла скласти основу для нового великого наступального удару.



"З огляду на те, що 25-та армія розгортається частинами для посилення надмірно розтягнутої лінії, новий узгоджений російський наступ найближчими тижнями малоймовірний", - зазначають у Міноборони Британії.



Спроби наступу сході



Нагадаємо, російська армія намагається наступати на сході, тоді як ЗСУ ведуть наступ на півдні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія в середині вересня, швидше за все, вперше задіяла частини своєї нової 25-ї загальновійськової армії. Формування розпочало рух в Україну з кінця серпня 2023 року.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.Як зазначається у зведенні, підрозділи двох маневрених компонентів армії, 67-ї мотострілецької дивізії та 164-ї окремої мотострілецької бригади, ведуть бойові дії на ділянці фронту на захід від Сєвєродонецька та Кремінної, вздовж кордону між Донецькою та Луганською областями.За даними британської розвідки, з початку вторгнення росія лише зрідка зберігала незадіяне угруповання розміром з армію, яка б потенційно могла скласти основу для нового великого наступального удару."З огляду на те, що 25-та армія розгортається частинами для посилення надмірно розтягнутої лінії, новий узгоджений російський наступ найближчими тижнями малоймовірний", - зазначають у Міноборони Британії.Нагадаємо, російська армія намагається наступати на сході, тоді як ЗСУ ведуть наступ на півдні.

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