Росія створює ще одну армію на окупованому півдні України, – британська розвідка

Росія створює ще одну армію на окупованому півдні України, – британська розвідка
Росія розширює свої військові структури з огляду на реалії воєнного часу. Створюється ще одне нове формування - 18-та загальновійськова армія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, формування, ймовірно, буде об'єднанням та посиленням інших частин, що діють нині у Херсонській області, включаючи 22-й армійський корпус, який зазвичай складає російський гарнізон в окупованому Криму.

За даними британської розвідки, нова армія, ймовірно, складатиметься переважно з мобілізованого персоналу і зосередиться на оборонних операціях на півдні України.

"Росія, ймовірно, прагне звільнити більш досвідчені підрозділи для ведення бойових дій на ключових напрямках. Існує реальна можливість того, що це призвело до нещодавньої передислокації повітряно-десантних військ з Херсона до Оріхівського сектору, де йдуть запеклі бої", - зазначають у Міноборони Британії.

Мобілізація для нових армій

Раніше британська розвідка повідомляла, що росія почала формувати нові великі з'єднання, щоб посилити свої наземні сили на окупованій території України.

Російська влада приділяє першочергову увагу внесенню поправок до законодавства, які дозволяють швидко призвати до армії більше чоловіків. Держдума збільшила максимальний вік призову на військову службу з 27 до 30 років, зберігши нижню межу в 18 років.

Крім того, було підвищено верхню вікову межу для тих, хто підлягає призову в резерв, при цьому старші офіцери тепер можуть бути мобілізовані до 70 років.

Водночас, за даними британської розвідки, контрнаступ ЗСУ на півдні вже виснажив сили двох російських армій.

Нагадаємо, що українські війська за минулий тиждень звільнили 3 квадратні кілометри біля Бахмута.

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Теги: Росія, Україна, війна
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