Українські війська за минулий тиждень звільнили 3 квадратні кілометри біля Бахмута, – Маляр

Ганна Маляр повідомила, українські військові минулого тижня звільнили 3 кв.км біля Бахмута.



Про це вона повідомила в ефірі телемарафону, пише



За її словами, захисники просуваються на південному фланзі міста Бахмут. Так, минулого тижня ще 3 кв.км було звільнено.



Маляр додала, що наразі можуть говорити про звільнені 43 кв.км довкола Бахмута.



На півдні, за словами заступниці міністра, за останній тиждень ситуація суттєвих змін не зазнала. Захисники продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках.



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На Куп'янському, Лиманському напрямках ворог підтягує додаткові сили, відбувається перегрупування.



На Куп'янському напрямку захисники відбили атаки ворога південніше Першотравневого, Синьківки, східніше Петропавлівки Харківської області. Ворог там не просувається.



На Лиманському напрямку основні бої тривають довколо Серебрянського лісництва. Ворог намагається вибити захисників із позицій в Кремінній і Білогорівці. Там йдуть запеклі бої.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Заступниця міністра оборони Україниповідомила, українські військові минулого тижня звільнили 3 кв.км біля Бахмута.Про це вона повідомила в ефірі телемарафону, пише УП За її словами, захисники просуваються на південному фланзі міста Бахмут. Так, минулого тижня ще 3 кв.км було звільнено.Маляр додала, що наразі можуть говорити про звільнені 43 кв.км довкола Бахмута.На півдні, за словами заступниці міністра, за останній тиждень ситуація суттєвих змін не зазнала. Захисники продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках.На Куп'янському, Лиманському напрямках ворог підтягує додаткові сили, відбувається перегрупування.На Куп'янському напрямку захисники відбили атаки ворога південніше Першотравневого, Синьківки, східніше Петропавлівки Харківської області. Ворог там не просувається.На Лиманському напрямку основні бої тривають довколо Серебрянського лісництва. Ворог намагається вибити захисників із позицій в Кремінній і Білогорівці. Там йдуть запеклі бої.

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