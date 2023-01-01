Волинський прикордонник повернувся з фронту додому: у мережі з'явилося щемливе відео

Волинський прикордонник повернувся з фронту додому: у мережі з'явилося щемливе відео
У мережі показали мить зустрічі волинського прикордонника з родиною.

Відео оприлюднили на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Сім’я Андрія з нетерпінням чекала його повернення додому. Він у складі прикордонного підрозділу впродовж кількох останніх місяців виконував бойові завдання на Донеччині.

Сини прикордонника пишаються своїм татом, особливо старший – Дмитро. Хлопець теж мріє стати військовим, а батько для нього є прикладом мужності та відваги, справжнього захисника рідної України.

«Я чудово розумів для чого мій тато вирушив на схід, тому з нетерпінням чекав його повернення. Я впевнений, що він з честю виконав свій військовий обов'язок, зробив усе, щоб знищити якомога більше окупантів та наблизити нашу перемогу. Горджуся нашим Героєм», – поділився переживаннями син прикордонника.


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Теги: прикордонник, Волинь
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