Волинський прикордонник повернувся з фронту додому: у мережі з'явилося щемливе відео





Відео оприлюднили на сторінці



Сім’я Андрія з нетерпінням чекала його повернення додому. Він у складі прикордонного підрозділу впродовж кількох останніх місяців виконував бойові завдання на Донеччині.



Сини прикордонника пишаються своїм татом, особливо старший – Дмитро. Хлопець теж мріє стати військовим, а батько для нього є прикладом мужності та відваги, справжнього захисника рідної України.



«Я чудово розумів для чого мій тато вирушив на схід, тому з нетерпінням чекав його повернення. Я впевнений, що він з честю виконав свій військовий обов'язок, зробив усе, щоб знищити якомога більше окупантів та наблизити нашу перемогу. Горджуся нашим Героєм», – поділився переживаннями син прикордонника.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У мережі показали мить зустрічі волинського прикордонника з родиною.Відео оприлюднили на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України Сім’яз нетерпінням чекала його повернення додому. Він у складі прикордонного підрозділу впродовж кількох останніх місяців виконував бойові завдання на Донеччині.Сини прикордонника пишаються своїм татом, особливо старший –. Хлопець теж мріє стати військовим, а батько для нього є прикладом мужності та відваги, справжнього захисника рідної України.«Я чудово розумів для чого мій тато вирушив на схід, тому з нетерпінням чекав його повернення. Я впевнений, що він з честю виконав свій військовий обов'язок, зробив усе, щоб знищити якомога більше окупантів та наблизити нашу перемогу. Горджуся нашим Героєм», – поділився переживаннями син прикордонника.

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