Сили оборони знищили за добу 460 окупантів
Сьогодні, 09:20
Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу захисники ліквідували 460 окупантів, 19 ворожих артсистем, 14 ББМ та 12 танків.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.08.23 орієнтовно склали:
• особового складу − близько 257 930 (+460) осіб,
• танків − 4 358 (+12) од,
• бойових броньованих машин − 8 449 (+14) од,
• артилерійських систем − 5 264 (+19) од,
• РСЗВ − 719 (+2) од,
• засобів ППО − 489 (+0) од,
• літаків – 315 (+0) од,
• гелікоптерів − 316 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 309 (+5) од,
• крилатих ракет − 1 406 (+0),
• кораблів/катерів − 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн − 7 692 (+12) од,
• спеціальної техніки − 794 (+4) од.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.08.23 орієнтовно склали:
• особового складу − близько 257 930 (+460) осіб,
• танків − 4 358 (+12) од,
• бойових броньованих машин − 8 449 (+14) од,
• артилерійських систем − 5 264 (+19) од,
• РСЗВ − 719 (+2) од,
• засобів ППО − 489 (+0) од,
• літаків – 315 (+0) од,
• гелікоптерів − 316 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 309 (+5) од,
• крилатих ракет − 1 406 (+0),
• кораблів/катерів − 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн − 7 692 (+12) од,
• спеціальної техніки − 794 (+4) од.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Українські війська за минулий тиждень звільнили 3 квадратні кілометри біля Бахмута, – Маляр
Сьогодні, 09:37
Сили оборони знищили за добу 460 окупантів
Сьогодні, 09:20
Курс валют у Луцьку 21 серпня
Сьогодні, 09:09
Якою є ситуація на фронті на усіх напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:02
«Хотіла відвоювати Крим». Спогади про загиблу парамедикиню з Волині Світлану Поліщук
Сьогодні, 08:18
Медіа