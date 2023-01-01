Сили оборони знищили за добу 460 окупантів





Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.08.23 орієнтовно склали:



• особового складу − близько 257 930 (+460) осіб,

• танків − 4 358 (+12) од,

• бойових броньованих машин − 8 449 (+14) од,

• артилерійських систем − 5 264 (+19) од,

• РСЗВ − 719 (+2) од,

• засобів ППО − 489 (+0) од,

• літаків – 315 (+0) од,

• гелікоптерів − 316 (+0) од,

• БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 309 (+5) од,

• крилатих ракет − 1 406 (+0),

• кораблів/катерів − 18 (+0) од,

• автомобільної техніки та автоцистерн − 7 692 (+12) од,

• спеціальної техніки − 794 (+4) од.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу захисники ліквідували 460 окупантів, 19 ворожих артсистем, 14 ББМ та 12 танків.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.• особового складу − близько 257 930 (+460) осіб,• танків − 4 358 (+12) од,• бойових броньованих машин − 8 449 (+14) од,• артилерійських систем − 5 264 (+19) од,• РСЗВ − 719 (+2) од,• засобів ППО − 489 (+0) од,• літаків – 315 (+0) од,• гелікоптерів − 316 (+0) од,• БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 309 (+5) од,• крилатих ракет − 1 406 (+0),• кораблів/катерів − 18 (+0) од,• автомобільної техніки та автоцистерн − 7 692 (+12) од,• спеціальної техніки − 794 (+4) од.

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