Сили оборони знищили за добу 460 окупантів

Сили оборони знищили за добу 460 окупантів
Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу захисники ліквідували 460 окупантів, 19 ворожих артсистем, 14 ББМ та 12 танків.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.08.23 орієнтовно склали:

• особового складу − близько 257 930 (+460) осіб,
• танків − 4 358 (+12) од,
• бойових броньованих машин − 8 449 (+14) од,
• артилерійських систем − 5 264 (+19) од,
• РСЗВ − 719 (+2) од,
• засобів ППО − 489 (+0) од,
• літаків – 315 (+0) од,
• гелікоптерів − 316 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 309 (+5) од,
• крилатих ракет − 1 406 (+0),
• кораблів/катерів − 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн − 7 692 (+12) од,
• спеціальної техніки − 794 (+4) од.

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Теги: втрати ворога, війна
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