Курс валют у Луцьку 21 серпня

Курс валют у Луцьку 21 серпня
21 серпня готівковий курс долара становить 37.50, продають його за 38.30.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 41.40, а продають за – 42.00.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.20, а продають за 9.34.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: курс валют, гроші, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українські війська за минулий тиждень звільнили 3 квадратні кілометри біля Бахмута, – Маляр
Сьогодні, 09:37
Сили оборони знищили за добу 460 окупантів
Сьогодні, 09:20
Курс валют у Луцьку 21 серпня
Сьогодні, 09:09
Якою є ситуація на фронті на усіх напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:02
«Хотіла відвоювати Крим». Спогади про загиблу парамедикиню з Волині Світлану Поліщук
Сьогодні, 08:18
Схожі новини
Курс валют у Луцьку 18 серпня Курс валют у Луцьку 18 серпня
18 серпень, 09:24
Курс валют у Луцьку 16 серпня Курс валют у Луцьку 16 серпня
16 серпень, 09:10
Курс валют у Луцьку 15 серпня Курс валют у Луцьку 15 серпня
15 серпень, 09:17
Курс валют у Луцьку 14 серпня Курс валют у Луцьку 14 серпня
14 серпень, 09:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українські війська за минулий тиждень звільнили 3 квадратні кілометри біля Бахмута, – Маляр
Сьогодні, 09:37
 0
Сили оборони знищили за добу 460 окупантів
Сьогодні, 09:20
 0
Курс валют у Луцьку 21 серпня
Сьогодні, 09:09
 0
Якою є ситуація на фронті на усіх напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:02
 0
«Хотіла відвоювати Крим». Спогади про загиблу парамедикиню з Волині Світлану Поліщук
Сьогодні, 08:18
 0
Медіа
відео
1/8