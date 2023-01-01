«Хотіла відвоювати Крим». Спогади про загиблу парамедикиню з Волині Світлану Поліщук

Світлани Поліщук. Це сталося під час артилерійського обстрілу російськими військами шпиталю на Харківщині.



Як розповіла Любов Демчук, Світлана мріяла про повернення Криму в Україну, бо народилася і пів життя прожила у Сімферополі.



Щоб здійснити мрію — у 2020-му жінка пішла служити за контрактом, тоді їй було 49 років.



"Світлано, куди ти йтимеш? Нащо воно тобі потрібно? У тебе діти. Ні, й усе: "Крим – наш. Крим – це Україна. Я відвоюю". Так завжди говорила Світлана Поліщук на вмовляння подруг залишитись у цивільному житті, — говорить подруга Світлана Демчук.







"Бажання у неї було, як медика, рятувати людей, вона прагнула ще у 14-му році піти в АТО", — говорить подруга загиблої Валентина Клинова. Додає: тоді Світлана Поліщук їздила у військкомат, проходила медичні комісії та отримала відмову.



Поховали парамедикиню на кладовищі в Облапах. Родичів у селі у Світлани Поліщук немає. На могилу навідуються друзі та односельчани.



На початку серпня, — розповідає подруга Любов Демчук, — вона отримала нагороду Світлани – посмертний орден "За мужність" ІІІ ступеня.



"Приїжджали військові, приїжджав один із костилями, казав: вона мене із-під танка витягла. Вони її дуже-дуже поважали. Як вони лагідно на неї казали: наш "Світлячок", або наш "Ангел-охоронець", — говорить подруга загиблої Любов Демчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 30 серпня виповниться рік з дня загибелі парамедикині з села Облапи на Волині. Це сталося під час артилерійського обстрілу російськими військами шпиталю на Харківщині.Як розповіла Суспільному подруга парамедикині, Світлана мріяла про повернення Криму в Україну, бо народилася і пів життя прожила у Сімферополі.Щоб здійснити мрію — у 2020-му жінка пішла служити за контрактом, тоді їй було 49 років."Світлано, куди ти йтимеш? Нащо воно тобі потрібно? У тебе діти. Ні, й усе: "Крим – наш. Крим – це Україна. Я відвоюю". Так завжди говорила Світлана Поліщук на вмовляння подруг залишитись у цивільному житті, — говорить подруга Світлана Демчук."Бажання у неї було, як медика, рятувати людей, вона прагнула ще у 14-му році піти в АТО", — говорить подруга загиблої Валентина Клинова. Додає: тоді Світлана Поліщук їздила у військкомат, проходила медичні комісії та отримала відмову.Поховали парамедикиню на кладовищі в Облапах. Родичів у селі у Світлани Поліщук немає. На могилу навідуються друзі та односельчани.На початку серпня, — розповідає подруга Любов Демчук, — вона отримала нагороду Світлани – посмертний орден "За мужність" ІІІ ступеня."Приїжджали військові, приїжджав один із костилями, казав: вона мене із-під танка витягла. Вони її дуже-дуже поважали. Як вони лагідно на неї казали: наш "Світлячок", або наш "Ангел-охоронець", — говорить подруга загиблої Любов Демчук.

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