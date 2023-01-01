«Хотіла відвоювати Крим». Спогади про загиблу парамедикиню з Волині Світлану Поліщук

«Хотіла відвоювати Крим». Спогади про загиблу парамедикиню з Волині Світлану Поліщук
30 серпня виповниться рік з дня загибелі парамедикині з села Облапи на Волині Світлани Поліщук. Це сталося під час артилерійського обстрілу російськими військами шпиталю на Харківщині.

Як розповіла Суспільному подруга парамедикині Любов Демчук, Світлана мріяла про повернення Криму в Україну, бо народилася і пів життя прожила у Сімферополі.

Щоб здійснити мрію — у 2020-му жінка пішла служити за контрактом, тоді їй було 49 років.

"Світлано, куди ти йтимеш? Нащо воно тобі потрібно? У тебе діти. Ні, й усе: "Крим – наш. Крим – це Україна. Я відвоюю". Так завжди говорила Світлана Поліщук на вмовляння подруг залишитись у цивільному житті, — говорить подруга Світлана Демчук.



"Бажання у неї було, як медика, рятувати людей, вона прагнула ще у 14-му році піти в АТО", — говорить подруга загиблої Валентина Клинова. Додає: тоді Світлана Поліщук їздила у військкомат, проходила медичні комісії та отримала відмову.

Поховали парамедикиню на кладовищі в Облапах. Родичів у селі у Світлани Поліщук немає. На могилу навідуються друзі та односельчани.

На початку серпня, — розповідає подруга Любов Демчук, — вона отримала нагороду Світлани – посмертний орден "За мужність" ІІІ ступеня.

"Приїжджали військові, приїжджав один із костилями, казав: вона мене із-під танка витягла. Вони її дуже-дуже поважали. Як вони лагідно на неї казали: наш "Світлячок", або наш "Ангел-охоронець", — говорить подруга загиблої Любов Демчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Світлана Поліщук, Волинь, парамедикиня
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Хотіла відвоювати Крим». Спогади про загиблу парамедикиню з Волині Світлану Поліщук
Сьогодні, 08:18
Без світла розрахуватися важко: яку суму готівки варто мати при собі
Сьогодні, 07:07
Сподівався, що зателефонують самі: судили волинянина, який отримав повістку, але не прийшов у військкомат
Сьогодні, 06:00
На Волині водійка кросовера збила жінку і втекла: як її покарали
Сьогодні, 04:47
У Польщі нетверезий керманич з України заїхав у сарай і покликав на допомогу товариша – теж п'яного українця
Сьогодні, 03:13
Схожі новини
Сподівався, що зателефонують самі: судили волинянина, який отримав повістку, але не прийшов у військкомат Сподівався, що зателефонують самі: судили волинянина, який отримав повістку, але не прийшов у військкомат
Сьогодні, 06:00
На Волині водійка кросовера збила жінку і втекла: як її покарали На Волині водійка кросовера збила жінку і втекла: як її покарали
Сьогодні, 04:47
Волинські тероборонівці знищили ворожий «Тюльпан». ВІДЕО Волинські тероборонівці знищили ворожий «Тюльпан». ВІДЕО
Сьогодні, 02:02
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 21 серпня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 21 серпня
20 серпень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Хотіла відвоювати Крим». Спогади про загиблу парамедикиню з Волині Світлану Поліщук
Сьогодні, 08:18
 0
Без світла розрахуватися важко: яку суму готівки варто мати при собі
Сьогодні, 07:07
 0
Сподівався, що зателефонують самі: судили волинянина, який отримав повістку, але не прийшов у військкомат
Сьогодні, 06:00
 0
На Волині водійка кросовера збила жінку і втекла: як її покарали
Сьогодні, 04:47
 0
У Польщі нетверезий керманич з України заїхав у сарай і покликав на допомогу товариша – теж п'яного українця
Сьогодні, 03:13
 0
Медіа
відео
1/8