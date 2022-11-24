Без світла розрахуватися важко: яку суму готівки варто мати при собі





Про це йдеться у тексті



Чи готові фінансові установи до блекаутів



Минулого року Україна стикнулася з тим, що під час планових чи аварійних відключень електроенергії зникало світло, а з ним стільникова мережа. Через це розрахуватися карткою було важко, а отже готівкою потрібно запастися.



Цього року ситуація може повторитися за прогнозами експертів, тому потрібно вже зараз підготуватися до усіх можливих сценаріїв.



Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин підкреслив, що Україна сьогодні, мабуть, єдина з європейських країн, котра готова до перебоїв енергопостачання та віялових відключень.



Усі можливі моделі чи покрокові інструкції як діяти у таких ситуаціях давно сформовані. Втім вони сформовані не тільки на декілька годин, а й на більш довгостроковий період. Банки, НБУ та решта фінансових установ вже підготовлені до цього.



• Після торішніх періодів без світла чимало торговельних мереж закупили генератори, сформували досить стабільний зв'язок з банками за допомогою старлінків та інших засобів зв'язку.



• Відтак чимало великих ритейлерів мають змогу проводити платежі. Банки, а відповідно клірингові центри, що розробляють платежі також матимуть все необхідне для того, щоб забезпечити потреби населення.



Які можуть виникнути проблеми



Втім проблемні моменти у ситуації, коли світла може не бути, є. Йдеться про тривалість таких "локдаунів", пояснює експерт. А також моменти, коли особам потрібно буде розрахуватися у невеличких магазинах, наприклад, біля дому.



Шевчишин зауважує, що у такому разі запас готівки населення повинно мати для того, щоб розрахуватися за покупки чи інші послуги.



"В економічній практиці завжди говорять, що необхідно мати у форс-мажорній ситуації тримісячний запас не просто готівки, а найбільш ліквідні гроші саме для вас. Тобто кошти на карті, які можна дуже швидко зняти", – пояснює співрозмовник.



Якщо говорити лише за готівку, то експерт радить мати запас грошей на тиждень.



Зауважте, сума для кожної особи чи сім'ї відрізнятиметься, адже у кожного різні потреби та витрати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прогнози щодо ситуації з електроенергією цієї зими доволі невтішні. Попри великий відсоток відновлених потужностей ворог може знову завдавати ракетних обстрілів по енергосистемі. Саме тому варто підготуватися й до того, що розраховуватися картою час від часу буде не просто.Про це йдеться у тексті 24 Каналу Минулого року Україна стикнулася з тим, що під час планових чи аварійних відключень електроенергії зникало світло, а з ним стільникова мережа. Через це розрахуватися карткою було важко, а отже готівкою потрібно запастися.Цього року ситуація може повторитися за прогнозами експертів, тому потрібно вже зараз підготуватися до усіх можливих сценаріїв.Фінансовий аналітикпідкреслив, що Україна сьогодні, мабуть, єдина з європейських країн, котра готова до перебоїв енергопостачання та віялових відключень.Усі можливі моделі чи покрокові інструкції як діяти у таких ситуаціях давно сформовані. Втім вони сформовані не тільки на декілька годин, а й на більш довгостроковий період. Банки, НБУ та решта фінансових установ вже підготовлені до цього.• Після торішніх періодів без світла чимало торговельних мереж закупили генератори, сформували досить стабільний зв'язок з банками за допомогою старлінків та інших засобів зв'язку.• Відтак чимало великих ритейлерів мають змогу проводити платежі. Банки, а відповідно клірингові центри, що розробляють платежі також матимуть все необхідне для того, щоб забезпечити потреби населення.Втім проблемні моменти у ситуації, коли світла може не бути, є. Йдеться про тривалість таких "локдаунів", пояснює експерт. А також моменти, коли особам потрібно буде розрахуватися у невеличких магазинах, наприклад, біля дому.Шевчишин зауважує, що у такому разі запас готівки населення повинно мати для того, щоб розрахуватися за покупки чи інші послуги."В економічній практиці завжди говорять, що необхідно мати у форс-мажорній ситуації тримісячний запас не просто готівки, а найбільш ліквідні гроші саме для вас. Тобто кошти на карті, які можна дуже швидко зняти", – пояснює співрозмовник.Якщо говорити лише за готівку, то експерт радить мати запас грошей на тиждень.Зауважте, сума для кожної особи чи сім'ї відрізнятиметься, адже у кожного різні потреби та витрати.

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