На Волині водійка кросовера збила жінку і втекла: як її покарали

На Волині водійка кросовера збила жінку і втекла: як її покарали
Понад три тисячі гривень штрафу – таке покарання отримала водійка, яка у Ковелі збила на переході жінку. Керманичка замість того, щоб допомогти потерпілій, втекла з місця ДТП.

Про це йдеться у постанові Ковельського міськрайонного суду, передає ІА Волинські Новини.

Подія трапилася 14 липня 2022 року в після обідню пору на вулиці Незалежності, 112. Водійка Kia Sorento Світлана К. через неуважність не надала перевагу в русі жінці, яка переходила дорогу на нерегульованиму переході, допустивши наїзд на неї. Світлана К. залишила місце наїзду. Пішохідна внаслідок аварії отримала легкі тілесні ушкодження.

Керманичка кросовера під час розгляду справи вину не заперечувала.

Суд визнав її виною у вчиненні правопорушень, передбачених ст. 124, ст. 122-4 КУпАП, та оштрафував на 3 тисячі 400 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, суд, Волинь, штраф
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині водійка кросовера збила жінку і втекла: як її покарали
Сьогодні, 04:47
У Польщі нетверезий керманич з України заїхав у сарай і покликав на допомогу товариша – теж п'яного українця
Сьогодні, 03:13
Волинські тероборонівці знищили ворожий «Тюльпан». ВІДЕО
Сьогодні, 02:02
На Волині тимчасово закриють один із залізничних переїздів
Сьогодні, 01:01
21 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
На Волині суд оштрафував депутата, який хотів «подарувати» два гектари землі племіннику На Волині суд оштрафував депутата, який хотів «подарувати» два гектари землі племіннику
03 липень, 17:48
Суд оштрафував двох депутатів міської ради на Волині, які скоїли ДТП в один день Суд оштрафував двох депутатів міської ради на Волині, які скоїли ДТП в один день
14 червень, 11:00
На Волині суд оштрафував 23-річного хлопця, який уп'яте намагався втекти з країни На Волині суд оштрафував 23-річного хлопця, який уп'яте намагався втекти з країни
07 червень, 13:10
На Волині водій кросовера, який п’яним влетів у відбійник, намагався обдурити суд На Волині водій кросовера, який п’яним влетів у відбійник, намагався обдурити суд
28 травень, 06:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині водійка кросовера збила жінку і втекла: як її покарали
Сьогодні, 04:47
 0
У Польщі нетверезий керманич з України заїхав у сарай і покликав на допомогу товариша – теж п'яного українця
Сьогодні, 03:13
 0
Волинські тероборонівці знищили ворожий «Тюльпан». ВІДЕО
Сьогодні, 02:02
 0
На Волині тимчасово закриють один із залізничних переїздів
Сьогодні, 01:01
 0
21 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8