На Волині водійка кросовера збила жінку і втекла: як її покарали





Про це йдеться у постанові Ковельського міськрайонного суду, передає



Подія трапилася 14 липня 2022 року в після обідню пору на вулиці Незалежності, 112. Водійка Kia Sorento Світлана К. через неуважність не надала перевагу в русі жінці, яка переходила дорогу на нерегульованиму переході, допустивши наїзд на неї. Світлана К. залишила місце наїзду. Пішохідна внаслідок аварії отримала легкі тілесні ушкодження.



Керманичка кросовера під час розгляду справи вину не заперечувала.



Суд визнав її виною у вчиненні правопорушень, передбачених ст. 124, ст. 122-4 КУпАП, та оштрафував на 3 тисячі 400 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Понад три тисячі гривень штрафу – таке покарання отримала водійка, яка у Ковелі збила на переході жінку. Керманичка замість того, щоб допомогти потерпілій, втекла з місця ДТП.Про це йдеться у постанові Ковельського міськрайонного суду, передає ІА Волинські Новини Подія трапилася 14 липня 2022 року в після обідню пору на вулиці Незалежності, 112. Водійка Kia Sorento Світлана К. через неуважність не надала перевагу в русі жінці, яка переходила дорогу на нерегульованиму переході, допустивши наїзд на неї. Світлана К. залишила місце наїзду. Пішохідна внаслідок аварії отримала легкі тілесні ушкодження.Керманичка кросовера під час розгляду справи вину не заперечувала.Суд визнав її виною у вчиненні правопорушень, передбачених ст. 124, ст. 122-4 КУпАП, та оштрафував на 3 тисячі 400 гривень.

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