У Польщі нетверезий керманич з України заїхав у сарай і покликав на допомогу товариша – теж п'яного українця





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Правоохоронці, які прибули на місце події, встановили, що водій був пʼяний. Тест показав 1,8 проміле алкоголю в Його крові. Громадянина України затримали, однак цим все не скінчилося. Виявилося, що він ще раніше встиг викликати на підмогу свого колегу - 21-річного українця. Той так само їхав на місце автомобілем BMW і по дорозі так само примудрився потрапити в аварію: вʼїхав у паркан навколо приватного домоволодіння. Після цього він утік з місця події, щоправда пізніше його все одно затримали.







Виявилося, що 21-річний громадянин України також був нетверезий, при цьому ще більше, ніж його колега: мав аж 2,2 проміле алкоголю в крові.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Небуденний інцидент за участю двох молодих українців на двох автомобілях BMW стався в селі Лопеніца (Кошалінський повіт).Як повідомляє Yavp.pl , у середу, 16 серпня, 20-річний українець, їдучи за кермом BMW, не впорався з керуванням, вилетів з дороги й врізався в розташовану неподалік господарчу споруду.Правоохоронці, які прибули на місце події, встановили, що водій був пʼяний. Тест показав 1,8 проміле алкоголю в Його крові. Громадянина України затримали, однак цим все не скінчилося. Виявилося, що він ще раніше встиг викликати на підмогу свого колегу - 21-річного українця. Той так само їхав на місце автомобілем BMW і по дорозі так само примудрився потрапити в аварію: вʼїхав у паркан навколо приватного домоволодіння. Після цього він утік з місця події, щоправда пізніше його все одно затримали.Виявилося, що 21-річний громадянин України також був нетверезий, при цьому ще більше, ніж його колега: мав аж 2,2 проміле алкоголю в крові.

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