На Волині тимчасово закриють один із залізничних переїздів

На Волині тимчасово закриють один із залізничних переїздів
У Ковелі з 08:00 год. 21 серпня до 20:00 год. 25 серпня 2023 року тимчасово буде закритий рух автомобільного транспорту на залізничному переїзді біля перехрестя вулиць Тимошенка – Хмельницького – Фестивальної – Ярослава Мудрого.

Відповідне рішення прийняли сьогодні на позачерговому засіданні виконавчого комітету, враховуючи звернення ВСП «Ковельська дистанція колії», повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.

На ділянці залізничної колії, яка проходить через згадане перехрестя, проводитимуть ремонт. Це потрібно для того, щоб підготувати дорожнє покриття до робіт з організації руху, тендер на які вже відбувся. Проєктом передбачено нанесення розмітки, встановлення відповідних дорожніх знаків, перильних огорож.

ВСП «Ковельська дистанція колії» має розробити та погодити схему об’їзду місця проведення ремонтних робіт в управлінні патрульної поліції у Волинській області та встановити необхідні дорожні знаки на період закриття руху згідно погодженої схеми.

Про це повідомлять додатково.

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Теги: Ковель, залізничний переїзд
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