F-16 будуть в українському небі! Добрі новини від ВолиньPost за 20 серпня
20 серпень, 23:23
Наші захисники та захисниці щоденно мужньо відстоюють незалежність України. Усім нам важливо підтримувати переможний дух. Його ми черпаємо від добрих звісток про наших військових, які з кожним днем наближують перемогу. Ми щиро ділимося позитивними новинами з вами, нашими читачами.
Сьогодні, 20 серпня, Добрі новини від ВолиньPost зібрали для вас лише оптимістичні події цього дня.
Лучанка Яна Беломоіна завоювала «золото» на гонці в Боснії та Герцеговині
Велогонщиця з Луцька Яна Беломоіна за результатами рейтингової гонки у маунтенбайку Grand Prix Banja Luka посіла перше місце. Міжнародні змагання відбулися у місті Баня Лука (Боснія та Герцеговина). У гонці крос-кантрі серед жінок лучанка випередила свою найближчу суперницю на 35 секунд.
Росія за минулу добу втратила ще 460 своїх солдатів
ВТРАТИ РОСІЇ:
танки — 4346 (+6 за вчора);
бойові броньовані машини — 8435 (+11);
артилерійські системи — 5245 (+33);
реактивні системи залпового вогню — 717 (+3);
засоби протиповітряної оборони — 489 (+3);
літаки — 315;
гелікоптери — 316;
безпілотники оперативно-тактичного рівня — 4304 (+22);
крилаті ракети — 1406;
кораблі й катери — 18;
автомобільна техніка й автоцистерни — 7680 (+15);
спеціальна техніка — 790 (+5).
Дані уточнюються.
«Васильоборонпром»: нові розробки луцького винахідника-волонтера для військових
Лучанин Василь Цапюк разом з іншими українськими розробниками зосередив по різних кутках країни виробництво деталей на 3D-принтері. Винахідники створюють пристрої, що допомагають українським воїнам знищувати російських окупантів.
Усього у Василя є дев'ять власних розробок. Серед останніх, — говорить, — це корпуси для кумулятивних снарядів. Понад п'ять тисяч таких надрукували інженери з України та з-за кордону й передали військовим, які начиняють їх вибухівкою для скидання з дронів.
Україна отримає 42 літаки F-16 від Нідерландів після навчань
Україна отримає 42 винищувачі F-16 від Нідерландів після тренування наших пілотів та інженерів.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
«Сьогодні робимо ще один крок для посилення повітряного щита України», — наголосив український глава держави.
Одразу за Нідерландами: Данія заявила про передачу Україні винищувачів F-16
Нарешті зрушили з місця багатомісячні перемовини щодо надання Україні багатоцільових винищувачів F-16. Власне, Данія оголосила про відправку в нашу державу 19 літаків.
У неділю, 20 серпня, про це стало відомо під час спільної пресконференції президента нашої держави Володимира Зеленського та прем'єр-міністрки Данії Метте Фредеріксен.
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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Сьогодні, 20 серпня, Добрі новини від ВолиньPost зібрали для вас лише оптимістичні події цього дня.
Лучанка Яна Беломоіна завоювала «золото» на гонці в Боснії та Герцеговині
Велогонщиця з Луцька Яна Беломоіна за результатами рейтингової гонки у маунтенбайку Grand Prix Banja Luka посіла перше місце. Міжнародні змагання відбулися у місті Баня Лука (Боснія та Герцеговина). У гонці крос-кантрі серед жінок лучанка випередила свою найближчу суперницю на 35 секунд.
Росія за минулу добу втратила ще 460 своїх солдатів
ВТРАТИ РОСІЇ:
танки — 4346 (+6 за вчора);
бойові броньовані машини — 8435 (+11);
артилерійські системи — 5245 (+33);
реактивні системи залпового вогню — 717 (+3);
засоби протиповітряної оборони — 489 (+3);
літаки — 315;
гелікоптери — 316;
безпілотники оперативно-тактичного рівня — 4304 (+22);
крилаті ракети — 1406;
кораблі й катери — 18;
автомобільна техніка й автоцистерни — 7680 (+15);
спеціальна техніка — 790 (+5).
Дані уточнюються.
«Васильоборонпром»: нові розробки луцького винахідника-волонтера для військових
Лучанин Василь Цапюк разом з іншими українськими розробниками зосередив по різних кутках країни виробництво деталей на 3D-принтері. Винахідники створюють пристрої, що допомагають українським воїнам знищувати російських окупантів.
Усього у Василя є дев'ять власних розробок. Серед останніх, — говорить, — це корпуси для кумулятивних снарядів. Понад п'ять тисяч таких надрукували інженери з України та з-за кордону й передали військовим, які начиняють їх вибухівкою для скидання з дронів.
Україна отримає 42 літаки F-16 від Нідерландів після навчань
Україна отримає 42 винищувачі F-16 від Нідерландів після тренування наших пілотів та інженерів.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
«Сьогодні робимо ще один крок для посилення повітряного щита України», — наголосив український глава держави.
Одразу за Нідерландами: Данія заявила про передачу Україні винищувачів F-16
Нарешті зрушили з місця багатомісячні перемовини щодо надання Україні багатоцільових винищувачів F-16. Власне, Данія оголосила про відправку в нашу державу 19 літаків.
У неділю, 20 серпня, про це стало відомо під час спільної пресконференції президента нашої держави Володимира Зеленського та прем'єр-міністрки Данії Метте Фредеріксен.
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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