F-16 будуть в українському небі! Добрі новини від ВолиньPost за 20 серпня

Сьогодні, 20 серпня,зібрали для вас лише оптимістичні події цього дня.Велогонщиця з Луцьказа результатами рейтингової гонки у маунтенбайку Grand Prix Banja Luka посіла перше місце. Міжнародні змагання відбулися у місті Баня Лука (Боснія та Герцеговина). У гонці крос-кантрі серед жінок лучанка випередила свою найближчу суперницю на 35 секунд.танки — 4346 (+6 за вчора);бойові броньовані машини — 8435 (+11);артилерійські системи — 5245 (+33);реактивні системи залпового вогню — 717 (+3);засоби протиповітряної оборони — 489 (+3);літаки — 315;гелікоптери — 316;безпілотники оперативно-тактичного рівня — 4304 (+22);крилаті ракети — 1406;кораблі й катери — 18;автомобільна техніка й автоцистерни — 7680 (+15);спеціальна техніка — 790 (+5).Дані уточнюються.Лучанинразом з іншими українськими розробниками зосередив по різних кутках країни виробництво деталей на 3D-принтері. Винахідники створюють пристрої, що допомагають українським воїнам знищувати російських окупантів.Усього у Василя є дев'ять власних розробок. Серед останніх, — говорить, — це корпуси для кумулятивних снарядів. Понад п'ять тисяч таких надрукували інженери з України та з-за кордону й передали військовим, які начиняють їх вибухівкою для скидання з дронів.Україна отримає 42 винищувачі F-16 від Нідерландів після тренування наших пілотів та інженерів.Про це повідомив президент«Сьогодні робимо ще один крок для посилення повітряного щита України», — наголосив український глава держави.Нарешті зрушили з місця багатомісячні перемовини щодо надання Україні багатоцільових винищувачів F-16. Власне, Данія оголосила про відправку в нашу державу 19 літаків.У неділю, 20 серпня, про це стало відомо під час спільної пресконференції президента нашої державита прем'єр-міністрки Данії