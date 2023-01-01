F-16 будуть в українському небі! Добрі новини від ВолиньPost за 20 серпня

F-16 будуть в українському небі! Добрі новини від ВолиньPost за 20 серпня
Наші захисники та захисниці щоденно мужньо відстоюють незалежність України. Усім нам важливо підтримувати переможний дух. Його ми черпаємо від добрих звісток про наших військових, які з кожним днем наближують перемогу. Ми щиро ділимося позитивними новинами з вами, нашими читачами.

Сьогодні, 20 серпня, Добрі новини від ВолиньPost зібрали для вас лише оптимістичні події цього дня.

Лучанка Яна Беломоіна завоювала «золото» на гонці в Боснії та Герцеговині

Велогонщиця з Луцька Яна Беломоіна за результатами рейтингової гонки у маунтенбайку Grand Prix Banja Luka посіла перше місце. Міжнародні змагання відбулися у місті Баня Лука (Боснія та Герцеговина). У гонці крос-кантрі серед жінок лучанка випередила свою найближчу суперницю на 35 секунд.

Росія за минулу добу втратила ще 460 своїх солдатів

ВТРАТИ РОСІЇ:

танки — 4346 (+6 за вчора);

бойові броньовані машини — 8435 (+11);

артилерійські системи — 5245 (+33);

реактивні системи залпового вогню — 717 (+3);

засоби протиповітряної оборони — 489 (+3);

літаки — 315;

гелікоптери — 316;

безпілотники оперативно-тактичного рівня — 4304 (+22);

крилаті ракети — 1406;

кораблі й катери — 18;

автомобільна техніка й автоцистерни — 7680 (+15);

спеціальна техніка — 790 (+5).

Дані уточнюються.

«Васильоборонпром»: нові розробки луцького винахідника-волонтера для військових

Лучанин Василь Цапюк разом з іншими українськими розробниками зосередив по різних кутках країни виробництво деталей на 3D-принтері. Винахідники створюють пристрої, що допомагають українським воїнам знищувати російських окупантів.

Усього у Василя є дев'ять власних розробок. Серед останніх, — говорить, — це корпуси для кумулятивних снарядів. Понад п'ять тисяч таких надрукували інженери з України та з-за кордону й передали військовим, які начиняють їх вибухівкою для скидання з дронів.

Україна отримає 42 літаки F-16 від Нідерландів після навчань

Україна отримає 42 винищувачі F-16 від Нідерландів після тренування наших пілотів та інженерів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Сьогодні робимо ще один крок для посилення повітряного щита України», — наголосив український глава держави.

Одразу за Нідерландами: Данія заявила про передачу Україні винищувачів F-16

Нарешті зрушили з місця багатомісячні перемовини щодо надання Україні багатоцільових винищувачів F-16. Власне, Данія оголосила про відправку в нашу державу 19 літаків.

У неділю, 20 серпня, про це стало відомо під час спільної пресконференції президента нашої держави Володимира Зеленського та прем'єр-міністрки Данії Метте Фредеріксен.

Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.

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Теги: Добрі новини
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