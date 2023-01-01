21 серпня на Волині: гортаючи календар

Ірина Мусій (Аріна Крапка).



Також особисте свято сьогодні у журналісток Наталки Петрук (Нехорошкіної) та Олени Собець.



Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх, хто святкує день народження 21 серпня, а також Григоріїв, Омелянів та Леонідів, які відзначають сьогодні іменини.



Зичимо міцного здоров'я, безмежного щастя, палкого кохання, успіхув та достатку!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 21 серпня день народження святкує журналістка(Аріна Крапка).Також особисте свято сьогодні у журналісток(Нехорошкіної) тавітає усіх, хто святкує день народження 21 серпня, а також Григоріїв, Омелянів та Леонідів, які відзначають сьогодні іменини.Зичимо міцного здоров'я, безмежного щастя, палкого кохання, успіхув та достатку!

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