21 серпня на Волині: гортаючи календар

21 серпня на Волині: гортаючи календар
21 серпня день народження святкує журналістка Ірина Мусій (Аріна Крапка).

Також особисте свято сьогодні у журналісток Наталки Петрук (Нехорошкіної) та Олени Собець.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх, хто святкує день народження 21 серпня, а також Григоріїв, Омелянів та Леонідів, які відзначають сьогодні іменини.

Зичимо міцного здоров'я, безмежного щастя, палкого кохання, успіхув та достатку!

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Теги: день народження, Луцьк
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