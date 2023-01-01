21 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
21 серпня день народження святкує журналістка Ірина Мусій (Аріна Крапка).
Також особисте свято сьогодні у журналісток Наталки Петрук (Нехорошкіної) та Олени Собець.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх, хто святкує день народження 21 серпня, а також Григоріїв, Омелянів та Леонідів, які відзначають сьогодні іменини.
Зичимо міцного здоров'я, безмежного щастя, палкого кохання, успіхув та достатку!
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Також особисте свято сьогодні у журналісток Наталки Петрук (Нехорошкіної) та Олени Собець.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх, хто святкує день народження 21 серпня, а також Григоріїв, Омелянів та Леонідів, які відзначають сьогодні іменини.
Зичимо міцного здоров'я, безмежного щастя, палкого кохання, успіхув та достатку!
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