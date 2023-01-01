Волинські тероборонівці знищили ворожий «Тюльпан». ВІДЕО

Волинські тероборонівці знищили ворожий «Тюльпан». ВІДЕО
Підрозділи 100 обр ТрО спільно з підрозділами зведеного батальйону Нацполіції «Захід» та гармашами 45 оабр знищили на сході України ворожий самохідний міномет калібру 240 мм 2С4 «Тюльпан».

Про це повідомляють на сторінці 100 Окремої Бригади Територіальної Оборони.

Окупанти сподівалися неабияк «покошмарити» наших бійців цією справді надпотужною зброєю, яка володіє величезною руйнівною силою (маса однієї міни складає від 130 до 230 кг!) і, навіть, здатна вести вогонь тактичними ядерними боєприпасами… – Та не судилося!

«Аеророзвідники мінометної батареї Волинської бригади тероборони спільно з аеророзвідниками зведеного бату Нацполіції «Захід» вистежили цю пекельну машинерію і оперативно передали координати приданому до нашої бригади підрозділу 45 окремої артилерійської бригади! – Гармаші не схибили – орківський «Тюльпан» запалав, неначе копиця соломи!» – йдеться у дописі.


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Теги: 100 ТрО, Волинь
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