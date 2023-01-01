На Любомльщині – багатокілометрова черга авто





Така черга утворилася 20 серпня о 20:30. Про це повідомляє кореспондент



Аби подолати цей шлях, а це близько восьми кілометрів, потрібно 40-50 хвилин. Водіям потрібно бути уважними.



Від села Куснища до Любомля авто рухаються у звичному режимі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Черга авто відпочивальників із Шацьких озер розпочинається від села Згорани до блокпоста у селі Куснища на Любомльщині.Така черга утворилася 20 серпня о 20:30. Про це повідомляє кореспондент Район.Любомль Аби подолати цей шлях, а це близько восьми кілометрів, потрібно 40-50 хвилин. Водіям потрібно бути уважними.Від села Куснища до Любомля авто рухаються у звичному режимі.

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