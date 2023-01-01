На Любомльщині – багатокілометрова черга авто
Сьогодні, 22:06
Черга авто відпочивальників із Шацьких озер розпочинається від села Згорани до блокпоста у селі Куснища на Любомльщині.
Така черга утворилася 20 серпня о 20:30. Про це повідомляє кореспондент Район.Любомль.
Аби подолати цей шлях, а це близько восьми кілометрів, потрібно 40-50 хвилин. Водіям потрібно бути уважними.
Від села Куснища до Любомля авто рухаються у звичному режимі.
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Така черга утворилася 20 серпня о 20:30. Про це повідомляє кореспондент Район.Любомль.
Аби подолати цей шлях, а це близько восьми кілометрів, потрібно 40-50 хвилин. Водіям потрібно бути уважними.
Від села Куснища до Любомля авто рухаються у звичному режимі.
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