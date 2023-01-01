У Луцьку на Кравчука – ДТП: авто розтрощене вщент





Зі слів очевидців, водій автомобіля Opel Combo, ймовірно, перебуваючи у стані спʼяніння, намагався втекти від поліції, пише



Він виїхав на зустрічну смугу, після чого зіткнувся з автомобілем Renault.



У телеграм-каналах поширили відео ДТП.



Більше подробиць згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на вулиці Кравчука сталася аварія.Зі слів очевидців, водій автомобіля Opel Combo, ймовірно, перебуваючи у стані спʼяніння, намагався втекти від поліції, пише ІА Волинські Новини Він виїхав на зустрічну смугу, після чого зіткнувся з автомобілем Renault.У телеграм-каналах поширили відео ДТП.Більше подробиць згодом.

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