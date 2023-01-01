У Луцьку на Кравчука – ДТП: авто розтрощене вщент

У Луцьку на Кравчука – ДТП: авто розтрощене вщент
У Луцьку на вулиці Кравчука сталася аварія.

Зі слів очевидців, водій автомобіля Opel Combo, ймовірно, перебуваючи у стані спʼяніння, намагався втекти від поліції, пише ІА Волинські Новини.

Він виїхав на зустрічну смугу, після чого зіткнувся з автомобілем Renault.

У телеграм-каналах поширили відео ДТП.

Більше подробиць згодом.


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Теги: ДТП, аварія, Луцьк
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