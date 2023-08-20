У Запорізькій області 20 окупантів загинули у сутичці між собою, – Маляр
Сьогодні, 20:25
Сутичка між окупантами сталась у Михайлівці Запорізької області.
Про це повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, пише LB.ua.
Як відзначає Маляр, міжетнічні протиріччя процвітають не лише в росії, але у військах на тимчасово окупованих територіях.
"Так, у населеному пункті Михайлівка під час зйомок російського пропагандистського сюжету про високопосадовця з числа “кадирівців” дагестанці висловили невдоволення, яке переросло в сутичку", - пише Маляр.
Внаслідок конфлікту, як відзначає Маляр, загинули 20 окупантів. Близько 40 отримали вогнепальні поранення.
Нагадаємо, що вчора, 19 серпня, як розповідав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, в окупантів також стався конфлікт, який переріс у стрілянину. Причина полягала в тому, що окупаційна комендатура зупинила чеченця, автомобіль якого був набитий зброєю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, пише LB.ua.
Як відзначає Маляр, міжетнічні протиріччя процвітають не лише в росії, але у військах на тимчасово окупованих територіях.
"Так, у населеному пункті Михайлівка під час зйомок російського пропагандистського сюжету про високопосадовця з числа “кадирівців” дагестанці висловили невдоволення, яке переросло в сутичку", - пише Маляр.
Внаслідок конфлікту, як відзначає Маляр, загинули 20 окупантів. Близько 40 отримали вогнепальні поранення.
Нагадаємо, що вчора, 19 серпня, як розповідав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, в окупантів також стався конфлікт, який переріс у стрілянину. Причина полягала в тому, що окупаційна комендатура зупинила чеченця, автомобіль якого був набитий зброєю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку на Кравчука – ДТП: авто розтрощене вщент
Сьогодні, 21:21
У Запорізькій області 20 окупантів загинули у сутичці між собою, – Маляр
Сьогодні, 20:25
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 21 серпня
Сьогодні, 20:00
Медіа