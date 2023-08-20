У Запорізькій області 20 окупантів загинули у сутичці між собою, – Маляр





Про це Ганна Маляр, пише LB.ua.



Як відзначає Маляр, міжетнічні протиріччя процвітають не лише в росії, але у військах на тимчасово окупованих територіях.



"Так, у населеному пункті Михайлівка під час зйомок російського пропагандистського сюжету про високопосадовця з числа “кадирівців” дагестанці висловили невдоволення, яке переросло в сутичку", - пише Маляр.



Внаслідок конфлікту, як відзначає Маляр, загинули 20 окупантів. Близько 40 отримали вогнепальні поранення.



Нагадаємо, що вчора, 19 серпня, як розповідав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, в окупантів також стався конфлікт, який переріс у стрілянину. Причина полягала в тому, що окупаційна комендатура зупинила чеченця, автомобіль якого був набитий зброєю.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сутичка між окупантами сталась у Михайлівці Запорізької області.Про це повідомляє заступниця міністра оборони України, пише LB.ua.Як відзначає Маляр, міжетнічні протиріччя процвітають не лише в росії, але у військах на тимчасово окупованих територіях."Так, у населеному пункті Михайлівка під час зйомок російського пропагандистського сюжету про високопосадовця з числа “кадирівців” дагестанці висловили невдоволення, яке переросло в сутичку", - пише Маляр.Внаслідок конфлікту, як відзначає Маляр, загинули 20 окупантів. Близько 40 отримали вогнепальні поранення.Нагадаємо, що вчора, 19 серпня, як розповідав радник міського голови Маріуполяв окупантів також стався конфлікт, який переріс у стрілянину. Причина полягала в тому, що окупаційна комендатура зупинила чеченця, автомобіль якого був набитий зброєю.

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