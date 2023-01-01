У Маріуполь планують заселити 300 тисяч росіян, – Центр нацспротиву





Про це



«Ворог розробив «план розвитку» тимчасово окупованого Маріуполя, що передбачає збільшення його населення приблизно на 300 000 за рахунок міграції з рф», - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що про це Центру нацспротиву стало відомо з джерел в українському підпіллі, яке отримало доступ до відповідних документів окупаційної адміністрації.



Так, заплановані демографічні зміни росіянами мають бути втілені до 2035 року. Для того, щоб їх стимулювати, Кремль розпочав реалізацію програми пільгових іпотек для громадян рф. Крім цього, загарбники завозять на тимчасово окуповані території заробітчан та держслужбовців з депресивних регіонів Росії.



Місцевих жителів при цьому примусово депортують на територію рф, підкреслюється у повідомленні.



Центр національного спротиву наголосив, що такі дії відповідають ознакам геноциду згідно з міжнародним правом. «Усі причетні до геноциду української нації понесуть за це справедливе і невідворотне покарання», - заявили у ЦНС.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загарбники планують заселити 300 тисяч громадян рф у тимчасово захоплений російською армією Маріуполь.Про це повідомили в Центрі національного спротиву.«Ворог розробив «план розвитку» тимчасово окупованого Маріуполя, що передбачає збільшення його населення приблизно на 300 000 за рахунок міграції з рф», - йдеться у повідомленні.Зазначається, що про це Центру нацспротиву стало відомо з джерел в українському підпіллі, яке отримало доступ до відповідних документів окупаційної адміністрації.Так, заплановані демографічні зміни росіянами мають бути втілені до 2035 року. Для того, щоб їх стимулювати, Кремль розпочав реалізацію програми пільгових іпотек для громадян рф. Крім цього, загарбники завозять на тимчасово окуповані території заробітчан та держслужбовців з депресивних регіонів Росії.Місцевих жителів при цьому примусово депортують на територію рф, підкреслюється у повідомленні.Центр національного спротиву наголосив, що такі дії відповідають ознакам геноциду згідно з міжнародним правом. «Усі причетні до геноциду української нації понесуть за це справедливе і невідворотне покарання», - заявили у ЦНС.

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