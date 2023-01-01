Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 21 серпня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 21 серпня
Завтра, 21 серпня, на Волині очікується мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ, місцями гроза.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 25-30°.

За даними Sinoptik, у Луцьку до самого ранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами. Увечері йтиме дрібний дощ.

Народний прогноз погоди: у цей день вшановується пам'ять святителя Мирона, єпископа Критського. У народі святого називали Мирон Вітрогон і говорили: "Мирони-Вітрогони пилюку по дорозі гонять, по красному літу стогнуть", оскільки у цей день бувають сильні вітри. У минулі часи помітили, "який Мирон – такий січень".

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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