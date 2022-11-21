Найбільше подешевшали овочі: як за місяць змінились ціни на Волині





Як повідомили в обласному управлінні статики, найбільше (на 22,9%) подешевшали овочі, пише



Знизилися також ціни на продукти переробки зернових, фрукти, сири, рис, яйця, сметану, макаронні вироби, соняшникову олію, кисломолочну продукцію, цукор, свинину на 5,7–0,4%.



Водночас на споживчих ринках області подорожчали яловичина та телятина, м'ясо птиці, безалкогольні напої, риба та продукти з риби, хліб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині зафіксували зниження показника споживчих цін. В липні вартість більшості продуктів впала на 2,3 %.Як повідомили в обласному управлінні статики, найбільше (на 22,9%) подешевшали овочі, пише Суспільне Знизилися також ціни на продукти переробки зернових, фрукти, сири, рис, яйця, сметану, макаронні вироби, соняшникову олію, кисломолочну продукцію, цукор, свинину на 5,7–0,4%.Водночас на споживчих ринках області подорожчали яловичина та телятина, м'ясо птиці, безалкогольні напої, риба та продукти з риби, хліб.

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