Найбільше подешевшали овочі: як за місяць змінились ціни на Волині
Сьогодні, 18:12
На Волині зафіксували зниження показника споживчих цін. В липні вартість більшості продуктів впала на 2,3 %.
Як повідомили в обласному управлінні статики, найбільше (на 22,9%) подешевшали овочі, пише Суспільне.
Знизилися також ціни на продукти переробки зернових, фрукти, сири, рис, яйця, сметану, макаронні вироби, соняшникову олію, кисломолочну продукцію, цукор, свинину на 5,7–0,4%.
Водночас на споживчих ринках області подорожчали яловичина та телятина, м'ясо птиці, безалкогольні напої, риба та продукти з риби, хліб.
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Як повідомили в обласному управлінні статики, найбільше (на 22,9%) подешевшали овочі, пише Суспільне.
Знизилися також ціни на продукти переробки зернових, фрукти, сири, рис, яйця, сметану, макаронні вироби, соняшникову олію, кисломолочну продукцію, цукор, свинину на 5,7–0,4%.
Водночас на споживчих ринках області подорожчали яловичина та телятина, м'ясо птиці, безалкогольні напої, риба та продукти з риби, хліб.
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